Motta vê 'ambiente' para volta de aval legislativo a inquérito contra deputado

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicou nesta quinta-feira, 14, haver no momento receptividade na Casa para a tramitação de uma proposta que restaure a necessidade de autorização do Legislativo para a abertura de investigações contra parlamentares. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) pode dar ordem para instaurar um inquérito contra deputados e senadores ou autorizar um pedido do Ministério Público Federal (MPF). De acordo com Motta, a ideia seria resgatar os moldes da Constituição Federal original. Ele alegou que há um incômodo porque "muitos parlamentares" estão sendo investigados "por crimes de opinião".

O motim de congressistas após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na semana passada, impulsionou uma investida no Congresso por uma pauta focada na blindagem de políticos. Deputados bolsonaristas ocuparam a Mesa Diretora da Câmara por cerca de 30 horas cobrando o avanço da tramitação na Casa de um projeto de anistia para os envolvidos em atos que culminaram no 8 de Janeiro, o que poderia beneficiar Bolsonaro. Contudo, a conflagração no plenário estimulou um acordo entre Centrão e oposição para proteger parlamentares - como uma proposta que restringe a prisão de parlamentares e a aplicação de cautelares e o fim do foro privilegiado para os congressistas. Em entrevista à GloboNews, Motta disse que há "um ambiente de discussão" a fim de se restabelecer a necessidade de autorização legislativa para a abertura de inquéritos envolvendo congressistas. 'Prerrogativas'

"Hoje nós temos um ambiente em que muitos parlamentares, diante dessa confusão institucional que o País está passando, estão sendo investigados por crimes de opinião. Isso acaba, de certa forma, gerando um ambiente em que essas prerrogativas possam ser rediscutidas, até porque nós já tivemos pela nossa Constituição, no passado, quando ela foi elaborada, esse modelo", declarou Motta. A exigência de autorização prévia do Congresso para que deputados e senadores sejam processados criminalmente caiu em 2001, quando foi aprovada uma mudança constitucional. "Isso depois foi mudado pelo plenário da Câmara e do Senado através de uma PEC. Então, tem uma discussão interna acerca, sim, de uma possível volta de uma necessidade de uma autorização legislativa para que processos possam seguir contra parlamentares", destacou o presidente da Câmara. Embora Motta tenha citado "crimes de opinião", na crise instalada entre os Poderes, como mostrou o Estadão, o ponto central é a briga em torno das emendas parlamentares. Estão abertos hoje no STF pelo menos 40 inquéritos para investigar suspeitas de desvios envolvendo esses repasses.

Segundo ele, ainda não há, porém, um projeto concreto ou "uma ideia de texto". "O que há é um ambiente de discussão, porque realmente, internamente, tem muito incômodo com decisões que foram tomadas recentemente." Conforme Motta, o projeto "será discutido e, havendo ambiente para ir para a pauta, pode, sim, ser pautado tranquilamente". Foro O presidente da Câmara foi menos simpático a outras propostas da chamada "PEC da Blindagem" - um pacote de propostas que, segundo deputados, têm o objetivo de fortalecer a imunidade do Congresso contra o que consideram abusos cometidos pelo Supremo.

Motta afirmou que vê com "preocupação" a discussão sobre o fim do foro privilegiado entre os parlamentares. Hoje, a Constituição atribui ao STF o poder de processar e julgar parlamentares, mas parte dos deputados entende que o modelo permite que ministros da Corte pratiquem perseguição política, sem que os réus tenham direito a recursos. A ideia, portanto, seria possibilitar que outros tribunais, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou os Tribunais Regionais Federais (TRFs) também tenham essa prerrogativa. De acordo com Motta, ainda não há consenso sobre essa proposta. "Essa é uma discussão complexa. Eu vejo, hoje, essa questão do foro com muita preocupação. Acho que tem que saber qual é o texto, o que é que se fala. Qual é o objetivo? O que está sendo discutido para que o foro possa ser mudado? Isso não pode trazer sensação de que a Câmara está procurando impunidade", declarou.