Motta envia ao Conselho de Ética denúncias contra Eduardo Bolsonaro

Hugo Motta (Republicanos) e Eduardo Bolsonaro (PL) / Crédito: Bruno Spada e Mario Agra, ambos da Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou ao Conselho de Ética da Casa quatro pedidos de cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Após cobranças de partidos da base governista, Motta oficializou o envio das representações ao órgão nesta sexta-feira, 15. Entre os autores das representações estão deputados do PT e do Psol.



Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO O relator é responsável por elaborar um parecer, no qual recomenda a continuidade ou o arquivamento do processo. Pelo regimento, o deputado alvo da denúncia deve ser notificado para apresentar uma defesa preliminar. Quando será aberto o processo? O presidente do Conselho de Ética, deputado Fábio Schiochet (União-SC), ainda não definiu quando ocorrerá a instauração dos processos. "As representações acabaram de chegar. Vou analisar caso por caso antes de falar em prazos", contou Schiochet ao g1.

Ele também disse que não deve ocorrer na próxima semana. "Acabou de chegar. Ao total são 20 representações [contra Eduardo e outros deputados]. Não vai dar tempo".

Por que Eduardo é alvo de pedido de cassação? Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, é acusado de quebrar o decoro parlamentar ao agir em território americano em defesa de punições a autoridades brasileiras para beneficiar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu em processo por tentativa de golpe de Estado. Em entrevista à BBC News Brasil concedida em Washington (EUA) na quarta-feira, 13, Eduardo afirmou estar disposto a "ir às últimas consequências" para retirar do poder o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).