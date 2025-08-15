Motta envia ao Conselho de Ética denúncias contra Eduardo Bolsonaro

Motta envia ao Conselho de Ética da Câmara pedidos de cassação de Eduardo BolsonaroApós receber representação, Conselho se reúne para instaurar o processo, que tem abertura obrigatória. O relator vai avaliar se o caso deve ser arquivado ou não
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou ao Conselho de Ética da Casa quatro pedidos de cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
Após cobranças de partidos da base governista, Motta oficializou o envio das representações ao órgão nesta sexta-feira, 15. Entre os autores das representações estão deputados do PT e do Psol.
Os pedidos estavam travados na Mesa Diretora da Câmara há semanas e aguardavam despacho do presidente da Casa. Três denúncias foram apresentadas pelo PT e uma pelo Psol.
Todas as queixas solicitam cassação de Eduardo por quebra de decoro, alegando que ele estaria agindo contra o Brasil e a favor de sanções a autoridades brasileiras.
Quais são os próximos passos?
Após o recebimento da representação, o Conselho se reúne para instaurar o processo, que tem abertura obrigatória. Três nomes serão sorteados para relatoria. A partir da lista, caberá ao presidente do colegiado indicar um deles para assumir o posto.
O relator é responsável por elaborar um parecer, no qual recomenda a continuidade ou o arquivamento do processo. Pelo regimento, o deputado alvo da denúncia deve ser notificado para apresentar uma defesa preliminar.
Quando será aberto o processo?
O presidente do Conselho de Ética, deputado Fábio Schiochet (União-SC), ainda não definiu quando ocorrerá a instauração dos processos.
"As representações acabaram de chegar. Vou analisar caso por caso antes de falar em prazos", contou Schiochet ao g1.
Ele também disse que não deve ocorrer na próxima semana. "Acabou de chegar. Ao total são 20 representações [contra Eduardo e outros deputados]. Não vai dar tempo".
Por que Eduardo é alvo de pedido de cassação?
Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, é acusado de quebrar o decoro parlamentar ao agir em território americano em defesa de punições a autoridades brasileiras para beneficiar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu em processo por tentativa de golpe de Estado.
Em entrevista à BBC News Brasil concedida em Washington (EUA) na quarta-feira, 13, Eduardo afirmou estar disposto a "ir às últimas consequências" para retirar do poder o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
O filho "03" de Bolsonaro referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido" e classificou o Brasil como uma "ditadura", alegando perseguição política a si, ao pai e a apoiadores.