EUA cancelam vistos da mulher e da filha de Alexandre Padilha, diz site

O governo dos Estados Unidos cancelou os vistos da mulher e da filha de dez anos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A informação é do G1. A família do ministro do governo Lula foi comunicada sobre os cancelamentos na manhã desta sexta-feira, 15, pelo consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo.

Segundo o blog da jornalista Julia Duailibi, nos documentos, o governo de Donald Trump diz que os vistos foram cancelados porque, após a emissão, "surgiram informações indicando" que a mulher e a filha de Padilha não eram mais elegíveis. Também ao G1, ao blog da jornalista Ana Flor, o ministro disse que não teve visto cancelado porque o dele está vencido há vários meses. Ele está sem visto desde 2024.