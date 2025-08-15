EUA cancelam vistos da esposa e da filha de ministro da Saúde

Alexandre Padilha também era ministro da Saúde quando o programa Mais Médicos foi implementado / Crédito: JÚLIO CAESAR

O governo dos Estados Unidos revogou os vistos da esposa e da filha, de 10 anos, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT). A decisão foi comunicada à família na manhã desta sexta-feira, 15, pelo Consulado dos EUA em São Paulo. Nos documentos, o governo de Donald Trump alega que, após a concessão, “surgiram informações indicando” que a esposa e a filha de Padilha não eram mais elegíveis para o visto.

Ele destacou que as famílias deles também estão impedidas de entrar nos EUA. O ministro fez ainda apontamentos a políticas de Trump, consideradas negacionistas. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO "Não estamos enfrentando só o tarifaço. Estamos enfrentando, na figura do presidente atual dos EUA, um inimigo da saúde. Antes das tarifas, desde o início do governo dele, ele faz ataques à saúde do mundo como um todo", disse. Padilha continuou a crítica mencionando que pesquisadores estão sendo atraídos ao Brasil após saírem dos Estados Unidos por conta da suposta perseguição, ocasião em que também reprovou a saída do país norte-americano da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras políticas adotadas por Trump.