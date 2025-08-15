EUA cancelam vistos da esposa e da filha de ministro da Saúde

EUA cancelam vistos da esposa e da filha de Alexandre Padilha, ministro da SaúdeMinistro não foi afetado pela medida porque o visto dele está vencido desde 2024
O governo dos Estados Unidos revogou os vistos da esposa e da filha, de 10 anos, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT). A decisão foi comunicada à família na manhã desta sexta-feira, 15, pelo Consulado dos EUA em São Paulo.
Nos documentos, o governo de Donald Trump alega que, após a concessão, “surgiram informações indicando” que a esposa e a filha de Padilha não eram mais elegíveis para o visto.
O ministro contou que não foi afetado pela medida porque o visto dele está vencido desde 2024. As informações são das jornalistas Julia Duailibi e Ana Flor, da GloboNews.
O cancelamento dos vistos de familiares de Padilha ocorre um dia após o ministro chamar Trump de “inimigo da saúde”, em reação à revogação do visto de dois profissionais brasileiros vinculados ao Mais Médicos, programa criado em 2013, quando o petista também estava à frente da Saúde.
Entenda o caso
Durante inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás em Goiana, no Pernambuco, Padilha defendeu a parceria com médicos de Cuba e disse sentir orgulho da política e do trabalho dos funcionários públicos atacados.
Ele destacou que as famílias deles também estão impedidas de entrar nos EUA. O ministro fez ainda apontamentos a políticas de Trump, consideradas negacionistas.
"Não estamos enfrentando só o tarifaço. Estamos enfrentando, na figura do presidente atual dos EUA, um inimigo da saúde. Antes das tarifas, desde o início do governo dele, ele faz ataques à saúde do mundo como um todo", disse.
Padilha continuou a crítica mencionando que pesquisadores estão sendo atraídos ao Brasil após saírem dos Estados Unidos por conta da suposta perseguição, ocasião em que também reprovou a saída do país norte-americano da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras políticas adotadas por Trump.
