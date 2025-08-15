Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA cancelam vistos da esposa e da filha de ministro da Saúde

EUA cancelam vistos da esposa e da filha de Alexandre Padilha, ministro da Saúde

Ministro não foi afetado pela medida porque o visto dele está vencido desde 2024
Autor Thays Maria Salles
Autor
Thays Maria Salles Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governo dos Estados Unidos revogou os vistos da esposa e da filha, de 10 anos, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT). A decisão foi comunicada à família na manhã desta sexta-feira, 15, pelo Consulado dos EUA em São Paulo.

Nos documentos, o governo de Donald Trump alega que, após a concessão, “surgiram informações indicando” que a esposa e a filha de Padilha não eram mais elegíveis para o visto.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

O ministro contou que não foi afetado pela medida porque o visto dele está vencido desde 2024. As informações são das jornalistas Julia Duailibi e Ana Flor, da GloboNews

O cancelamento dos vistos de familiares de Padilha ocorre um dia após o ministro chamar Trump de “inimigo da saúde”, em reação à revogação do visto de dois profissionais brasileiros vinculados ao Mais Médicos, programa criado em 2013, quando o petista também estava à frente da Saúde.

Entenda o caso

Durante inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás em Goiana, no Pernambuco, Padilha defendeu a parceria com médicos de Cuba e disse sentir orgulho da política e do trabalho dos funcionários públicos atacados.

Ele destacou que as famílias deles também estão impedidas de entrar nos EUA. O ministro fez ainda apontamentos a políticas de Trump, consideradas negacionistas.

"Não estamos enfrentando só o tarifaço. Estamos enfrentando, na figura do presidente atual dos EUA, um inimigo da saúde. Antes das tarifas, desde o início do governo dele, ele faz ataques à saúde do mundo como um todo", disse.

Padilha continuou a crítica mencionando que pesquisadores estão sendo atraídos ao Brasil após saírem dos Estados Unidos por conta da suposta perseguição, ocasião em que também reprovou a saída do país norte-americano da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras políticas adotadas por Trump.

Veja também: Trump critica Brasil e poupa Argentina e Paraguai em disputa comercial

 

Com Agência Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Estados Unidos Donald Trump governo Lula

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar