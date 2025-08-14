Vice-prefeita e PM assumirá prefeitura de São Bernardo do Campo

Jéssica Cormick, de 39 anos, é natural de São Sebastião, no litoral de São Paulo, e ingressou na Polícia Militar paulista em 2005. A sargento foi anunciada como vice na chapa de Marcelo Lima em agosto de 2024. Ao registrar sua candidatura, declarou um patrimônio de R$ 34 mil à Justiça Eleitoral. O único bem declarado da sargento é um veículo.

Com o afastamento de Marcelo Lima (Podemos), alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de corrupção, a vice-prefeita Jéssica Cormick (Avante) assumirá a prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Jéssica é sargento da Polícia Militar e, até 2024, não havia concorrido a cargos públicos.

No segundo turno das eleições municipais, Lima derrotou o deputado federal Alex Manente, do Cidadania, com 55,7% dos votos válidos. Com a vitória da chapa, Jéssica tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-prefeito na cidade do ABC paulista.

Em julho, a vice-prefeita foi homenageada pela Câmara Municipal de São Bernardo com o título de cidadã são-bernardense. Ao receber a honraria, Jéssica agradeceu a Marcelo Lima. "Se hoje sou a primeira vice-prefeita de São Bernardo foi por causa da confiança de uma pessoa que foi mais que um apoiador, foi meu padrinho político. Meu muito obrigada por acreditar em mim, me dar espaço, voz e oportunidade", disse a sargento.

Marcelo Lima é ex-vereador (2009-2016) e ex-vice-prefeito de São Bernardo (2017-2022). O prefeito afastado foi vice de Orlando Morando, hoje secretário de Segurança Pública da cidade de São Paulo. Em 2022, foi eleito deputado federal pelo Solidariedade, mas foi cassado em novembro de 2023 por infidelidade partidária. A Justiça Eleitoral entendeu que Lima desfiliou-se da sigla pela qual foi eleito sem justa causa.

Em 2024, Lima candidatou-se à prefeitura de São Bernardo do Campo. Durante o período eleitoral, rivalizou com seu ex-aliado, Orlando Morando, que apoiou a candidatura da sobrinha, Flávia Morando, para sucedê-lo no cargo. Flávia perdeu a disputa ainda no primeiro turno, enquanto Marcelo Lima e Alex Manente, do Cidadania, disputaram o segundo turno pela prefeitura do município. No segundo turno, Orlando Morando declarou apoio a Lima, que se elegeu com 55,7% dos votos válidos.