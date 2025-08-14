Atlas: 81% não confiam no Congresso e 58% nas Forças Armadas

Levantamento mediu também o nível de confiança da população no Supremo Tribunal Federal (STF); no Governo Federal e em outras instituições.

O Congresso Nacional não tem a confiança de 81% dos brasileiros , segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 14. Outros 12% afirmam confiar na instituição, enquanto 7% não souberam responder. O Legislativo teve o maior índice de desconfiança entre 12 instituições que estavam na lista pesquisada.

A desconfiança no Congresso está em ascensão desde abril de 2023, conforme as pesquisas anteriores. No ano e mês citados, o nível de descrença no Parlamento era de 49%. O índice passou para 60% em julho de 2023 e subiu para 82% em fevereiro deste ano; Em agosto, passou aos atuais 81% registrados neste levantamento.

O Congresso vem enfrentando a desaprovação da opinião pública por diversos motivos. Mais recentemente, a decisão de aumentar as cadeiras na Câmara dos Deputados, bem como o não acolhimento de pautas que debatem a taxação dos super-ricos e o fim da escala 6x1 levaram internautas a mobilizar a hashtag “#CongressoInimigodoPovo” nas redes sociais, como forma de protesto.

No questionário, foi perguntado aos respondentes: “Você confia ou não nas seguintes instituições?”. Entre as opções avaliadas, além das entidades já citadas, estão Igrejas; diferentes polícias, governos municipais e estaduais; banco central e outras.

A desconfiança no "Exército e Forças Armadas" também supera com vantagem a confiança. Para 58% dos respondentes, existe uma descrença na atuação da instituição. No caso do STF, há empate, dentro da margem de erro, entre os que “confiam” e “não confiam”, divididos em 49% e 51%, nessa ordem.