Atlas: 81% não confiam no Congresso e 58% nas Forças Armadas

Pesquisa Atlas: 81% dos brasileiros não confiam no Congresso e 58% não confiam nas Forças ArmadasLevantamento mediu também o nível de confiança da população no Supremo Tribunal Federal (STF); no Governo Federal e em outras instituições.
O Congresso Nacional não tem a confiança de 81% dos brasileiros, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 14. Outros 12% afirmam confiar na instituição, enquanto 7% não souberam responder. O Legislativo teve o maior índice de desconfiança entre 12 instituições que estavam na lista pesquisada.
O levantamento mediu também o nível de confiança da população no Supremo Tribunal Federal (STF); no Governo Federal, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e no Exército e outras Forças Armadas.
A desconfiança no Congresso está em ascensão desde abril de 2023, conforme as pesquisas anteriores. No ano e mês citados, o nível de descrença no Parlamento era de 49%. O índice passou para 60% em julho de 2023 e subiu para 82% em fevereiro deste ano; Em agosto, passou aos atuais 81% registrados neste levantamento.
O Congresso vem enfrentando a desaprovação da opinião pública por diversos motivos. Mais recentemente, a decisão de aumentar as cadeiras na Câmara dos Deputados, bem como o não acolhimento de pautas que debatem a taxação dos super-ricos e o fim da escala 6x1 levaram internautas a mobilizar a hashtag “#CongressoInimigodoPovo” nas redes sociais, como forma de protesto.
No questionário, foi perguntado aos respondentes: “Você confia ou não nas seguintes instituições?”. Entre as opções avaliadas, além das entidades já citadas, estão Igrejas; diferentes polícias, governos municipais e estaduais; banco central e outras.
A desconfiança no "Exército e Forças Armadas" também supera com vantagem a confiança. Para 58% dos respondentes, existe uma descrença na atuação da instituição. No caso do STF, há empate, dentro da margem de erro, entre os que “confiam” e “não confiam”, divididos em 49% e 51%, nessa ordem.
O levantamento contou as respostas de 2.447 pessoas entre os dias 3 e 8 de agosto, por meio de recrutamento digital aleatório, utilizando a metodologia Atlas RDR. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Nível de Confiança da população por instituição
Congresso Nacional
- Não confia: 81%
- Confia: 12%
- Não sabe: 7%
Exército e Forças Armadas
- Não confia: 58%
- Confia: 30%
- Não sabe: 12%
Governo Federal
- Não confia: 52%
- Confia: 47%
- Não sabe: 1%
Supremo Tribunal Federal
- Não confia: 51%
- Confia: 49%