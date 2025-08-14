Pesquisa aponta que 51% têm imagem negativa de Moraes e que 49% têm imagem positiva
Conforme a pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 14, a imagem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do inquérito do golpe de Estado, é negativa para 51% e positiva para 49%. No ranking dos 11 ministros do STF, Moraes é o que lidera a imagem positiva, ainda que esta seja superada em 2 pontos porcentuais pela imagem negativa.
O presidente do Supremo, ministro Luís Roberto Barroso, aparece em sexto lugar em imagem positiva, com 36%. Já 53% têm uma imagem negativa de Barroso.
O presidente eleito do STF, ministro Edson Fachin, que sucederá Barroso em setembro, tem 48% de imagem negativa e 32% de positiva.
O ministro que tem a maior imagem negativa no Supremo é Gilmar Mendes, com 56%.
Leia os índices de imagem positiva e negativa de cada ministro:
IMAGEM POSITIVA
Alexandre de Moraes - 49%
Cármem Lúcia - 46%
Flávio Dino - 46%
Cristiano Zanin - 41%
André Mendonça - 37%
Roberto Barroso - 36%
Edson Fachin - 32%
Luiz Fux - 31%
Dias Toffoli - 30%
Gilmar Mendes - 29%
Nunes Marques - 25%
IMAGEM NEGATIVA
Gilmar Mendes - 56%
Roberto Barroso - 53%
Alexandre de Moraes - 51%
Flávio Dino - 50%
Dias Toffoli - 50%
Cármem Lúcia - 49%
Edson Fachin - 48%
Cristiano Zanin - 48%
Luiz Fux - 46%
Nunes Marques - 44%
André Mendonça - 40%
A pesquisa Atlas/Bloomberg teve 2.447 respondentes, entre 3 e 6 de agosto, com a metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente