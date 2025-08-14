Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Moraes participa de roda de conversa com influenciadores digitais em evento do STF

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participa nesta quinta-feira, 14, de uma roda de conversa com 26 influenciadores digitais. O encontro integra a segunda edição do "Leis e Likes", iniciativa da Corte para divulgar suas atividades nas redes sociais. O projeto é uma parceria do STF com a organização Redes Cordiais. Moraes conversará com os influenciadores a partir das 10h.

Os 26 convidados participam de uma imersão nas atividades do STF. Além de rodas de conversas com ministros, os participantes acompanham uma sessão plenária da Corte e fazem uma visita guiada à sede do tribunal. De acordo com o Supremo, "nenhum influencer recebe cachê por sua participação, uma vez que o encontro tem contrapartida 100% social e o STF não custeia as visitas".

Nesta quarta-feira, os influenciadores conversaram com Flávio Dino. Na antessala do plenário, o ministro Alexandre de Moraes encontrou o humorista paraibano Mizael Silva, que interpreta nas redes sociais um personagem de "advogado" do ministro. Nesta quinta, além de Moraes, os convidados conversarão com Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, a partir de 11h, e com Cármen Lúcia, a partir de 12h30.

Neste ano, a lista de participantes conta com nomes como Antonio Tabet, Fred Nicácio, Nath Finanças e Beta Boechat.

Confira os influenciadores convidados para o 'Leis e Likes':

@historiasdeterapia (Alexandre Simone e Lucas Galdino)

@anaterra.oli (Anaterra Oliveira)

@antoniotabet (Antonio Tabet)

@beatrisbrantes (Beatris Brantes)

@betaboechat (Beta Boechat)

@umbipolar (Biel Braga)

@cecilia.dassi (Cecília Dassi)

@naoinviabilize (Deia Freitas)

@frednicacio (Fred Nicácio)

@afrocrente (Jackson Augusto)

@jooj (Jooj Natu)

@lailazaid (Laila Zaid)

@luaxavier (Luana Xavier)

@vogalizandoahistoria (Marco Viricimo e Vitor Vogel)

@mizaelsilv (Mizael Silva)

@nandogald (Nando Gald)

@nathfinancas (Nath Finanças)

@pfranca (Pedro Henrique França)

@braidsrafa (Rafa Xavier)

@3palavrinhas (Reinaldo Heleno)

@sabrinafidalgoo (Sabrina Fidalgo)

@profsaradovale (Sara do Vale)

@oyurimarcal (Yuri Marçal)

