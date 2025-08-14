Haddad: Brasil sofre sanção por 'ser mais democrático' que os EUA

Haddad diz que Brasil sofre sanção por ser 'mais democrático que seu agressor'Ministro deu a declaração na solenidade de assinatura da medida provisória do Governo Federal que concede credito para empresas afetadas pelo tarifaço de Trump
Em seu discurso ao lado do presidente Lula (PT) durante o evento “Brasil Soberano” na manhã da quarta-feira, 13, onde o Governo Federal apresentou as medidas de contenção para empresas atingidas pelo tarifaço de Donald Trump, o ministro da fazenda do Brasil, Fernando Haddad (PT), disse que o pais sofre sanção dos EUA por “ser mais democrático” que os Estados Unidos.
A solenidade foi realizada no Palácio do Planalto. "O Brasil está sendo sancionado por ser mais democrático que seu agressor", afirmou o ministro. Além do presidente e do ministro da Fazenda, participaram do evento os presidentes da Câmara e do Senado, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e o senador Davi Alcolumbre (União-AP), além do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do ministro das relações exteriores, Mauro Vieira.
O Governo Federal assinou uma medida provisória (MP) durante o evento, após reuniões entre o presidente, o vice, o corpo de ministros e o setor produtivo. A decisão final das medidas de contenção foi tomada na última segunda-feira, 11, e debatido também com os presidentes do poder Legislativo.
Batizado de “Plano Brasil Soberano”, o pacote tem como prioridade socorrer empresas afetadas pelo tarifaço, por meio de R$ 30 bilhões de créditos liberados pelo Executivo a empresas atingidas, entre as medidas está a compra governamental de produtos que não forem exportados.
A MP do governo deve atingir até 45% das empresas que fazem comércio com os Estados Unidos, considerando que a maior parte dos produtos ficaram livres de taxação, como aviões da Embraer, e suco de laranja. Entretanto, produtos como o café e a carne, continuam sujeitos ao tarifaço de 50% por parte dos EUA.
De acordo com o ministro, a situação atual é um fato inédito na história das relações comerciais do Brasil. “É uma situação inédita. e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil”,
Já Lula, aproveitando a solenidade, afirmou que seu governo não abre mão da soberania. “Não queremos conflito. Não queremos conflito nem com o Uruguai, nem com a Venezuela, quem dirá com os Estados Unidos, agora a única coisa que nós precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável”, completou Lula.