Haddad: Brasil sofre sanção por 'ser mais democrático' que os EUA

Haddad diz que Brasil sofre sanção por ser 'mais democrático que seu agressor', os EUA / Crédito: Diogo Zacarias/MF

Em seu discurso ao lado do presidente Lula (PT) durante o evento “Brasil Soberano” na manhã da quarta-feira, 13, onde o Governo Federal apresentou as medidas de contenção para empresas atingidas pelo tarifaço de Donald Trump, o ministro da fazenda do Brasil, Fernando Haddad (PT), disse que o pais sofre sanção dos EUA por “ser mais democrático” que os Estados Unidos. A solenidade foi realizada no Palácio do Planalto. "O Brasil está sendo sancionado por ser mais democrático que seu agressor", afirmou o ministro. Além do presidente e do ministro da Fazenda, participaram do evento os presidentes da Câmara e do Senado, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e o senador Davi Alcolumbre (União-AP), além do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do ministro das relações exteriores, Mauro Vieira.