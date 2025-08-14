Desconfiança no governo federal atinge 52%, mas confiança sobe 5 pontos, revela pesquisa
Levantamento Atlas/Bloomberg divulgado nesta quinta-feira, 14, diz que 52% não confiam no governo federal, enquanto 47% confiam. Em um ranking de 12 instituições avaliadas, o governo federal fica em terceiro na desconfiança, atrás do Congresso (81%) e do Exército e Forças Armadas (58%), e em quinto na confiança. Segundo a pesquisa, a confiança no governo federal, no entanto, subiu 5 pontos, de 42% para 47%; a desconfiança teve alta de 2 pontos (era 50%).
Já 58% dizem que não confiam em Exército e Forças Armadas, e 30% confiam, enquanto 12% não sabem.
A Polícia Civil é a instituição com maior confiança entre os que responderam à pesquisa: 60%. Já 26% não confiam na corporação e 14% não sabem.
A Polícia Militar, com 56%, e a Igreja Católica, com 53%, estão em segundo e terceiro lugares em confiança, diz a pesquisa.
Já 46% dizem que confiam no BC, e 39%, que não confiam.
Enquanto isso, 34% afirmam não confiar na PM, e 33% na Igreja.
Leia abaixo as porcentagens de quem confia e quem não confia nas 12 instituições mencionadas no levantamento:
"CONFIO"
Polícia Civil - 60%
Polícia Militar - 56%
Igreja Católica - 53%
Polícia Federal - 49%
Supremo Tribunal Federal - 49%
Governo federal - 47%
Banco Central - 46%
Prefeitura - 46%
Governo estadual - 43%
Igrejas evangélicas - 32%
Exército e Forças Armadas - 30%
Congresso Nacional - 12%
"NÃO CONFIO"
Congresso Nacional - 81%
Exército e Forças Armadas - 58%
Governo federal - 52%
Supremo Tribunal Federal - 51%
Governo estadual - 49%
Igrejas evangélicas - 46%
Banco Central - 39%
Prefeitura - 39%
Polícia Federal - 39%
Polícia Militar - 34%
Igreja Católica - 33%
Polícia Civil - 26%
A pesquisa Atlas/Bloomberg teve 2.447 respondentes, entre 3 e 6 de agosto, com a metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%.