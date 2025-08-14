Desconfiança no governo federal atinge 52%, mas confiança sobe 5 pontos, revela pesquisa

Levantamento Atlas/Bloomberg divulgado nesta quinta-feira, 14, diz que 52% não confiam no governo federal, enquanto 47% confiam. Em um ranking de 12 instituições avaliadas, o governo federal fica em terceiro na desconfiança, atrás do Congresso (81%) e do Exército e Forças Armadas (58%), e em quinto na confiança. Segundo a pesquisa, a confiança no governo federal, no entanto, subiu 5 pontos, de 42% para 47%; a desconfiança teve alta de 2 pontos (era 50%). Já 58% dizem que não confiam em Exército e Forças Armadas, e 30% confiam, enquanto 12% não sabem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Polícia Civil é a instituição com maior confiança entre os que responderam à pesquisa: 60%. Já 26% não confiam na corporação e 14% não sabem. A Polícia Militar, com 56%, e a Igreja Católica, com 53%, estão em segundo e terceiro lugares em confiança, diz a pesquisa. Já 46% dizem que confiam no BC, e 39%, que não confiam. Enquanto isso, 34% afirmam não confiar na PM, e 33% na Igreja.

Leia abaixo as porcentagens de quem confia e quem não confia nas 12 instituições mencionadas no levantamento: "CONFIO" Polícia Civil - 60%

Polícia Militar - 56% Igreja Católica - 53% Polícia Federal - 49%

Supremo Tribunal Federal - 49% Governo federal - 47% Banco Central - 46%