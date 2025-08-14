AO VIVO: EUA revogam vistos de brasileiros do Mais Médicos; morte de gari causa comoção nacional

AO VIVO: EUA revogam vistos de brasileiros do Mais Médicos; morte de gari causa comoção nacionalCriado em 2023 no então governo de Dilma Rousseff (PT), o programa Mais Médicos atende áreas desfavorecidas por meio de um convênio com a Organização Panamericana da Saúde (Opas), escritório para o continente americano da Organização Mundial da Saúde (OMS)
Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 14, repercute o anúncio dos Estados Unidos, feito nessa quarta-feira, 13, em que revogaram e restringiram vistos de brasileiros "por cumplicidade" com o programa Mais Médicos, do qual participaram profissionais de saúde cubanos.
Criado em 2023 no então governo de Dilma Rousseff (PT), o programa Mais Médicos atende áreas desfavorecidas por meio de um convênio com a Organização Panamericana da Saúde (Opas), escritório para o continente americano da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Marco Rubio, secretário de Estado americano, acusou funcionários do programa de serem cúmplices de um "esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano" devido à contratação de profissionais de saúde de Cuba nos primeiros anos do Mais Médicos no Brasil.
Os brasileiros sancionados foram:
- Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde; e
- Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo e coordenador-geral da COP30.
A edição traz, ainda, o caso do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, que foi assassinado a tiros na manhã da segunda-feira, 11, após uma briga de trânsito e enquanto trabalhava na coleta de lixo em Belo Horizonte (BH).
O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, se irritou com a presença do caminhão de lixo na rua e exigiu espaço para passar com seu carro, segundo testemunhas. A motorista do caminhão afirmou que havia espaço suficiente, mas Renê teria descido do veículo e disparou contra Laudemir. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso tem causado comoção em Belo Horizonte.
O suspeito foi preso poucas horas após cometer o crime em uma academia do bairro Estoril, na Região Oeste de BH.
