AO VIVO: EUA revogam vistos de brasileiros do Mais Médicos; morte de gari causa comoção nacional

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 14, repercute o anúncio dos Estados Unidos, feito nessa quarta-feira, 13, em que revogaram e restringiram vistos de brasileiros "por cumplicidade" com o programa Mais Médicos, do qual participaram profissionais de saúde cubanos.

Criado em 2023 no então governo de Dilma Rousseff (PT), o programa Mais Médicos atende áreas desfavorecidas por meio de um convênio com a Organização Panamericana da Saúde (Opas), escritório para o continente americano da Organização Mundial da Saúde (OMS).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Marco Rubio, secretário de Estado americano, acusou funcionários do programa de serem cúmplices de um "esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano" devido à contratação de profissionais de saúde de Cuba nos primeiros anos do Mais Médicos no Brasil.

Os brasileiros sancionados foram: Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde; e

secretário do Ministério da Saúde; e Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo e coordenador-geral da COP30.

A edição traz, ainda, o caso do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, que foi assassinado a tiros na manhã da segunda-feira, 11, após uma briga de trânsito e enquanto trabalhava na coleta de lixo em Belo Horizonte (BH). O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, se irritou com a presença do caminhão de lixo na rua e exigiu espaço para passar com seu carro, segundo testemunhas. A motorista do caminhão afirmou que havia espaço suficiente, mas Renê teria descido do veículo e disparou contra Laudemir. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso tem causado comoção em Belo Horizonte.

O suspeito foi preso poucas horas após cometer o crime em uma academia do bairro Estoril, na Região Oeste de BH.