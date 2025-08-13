STF: Fachin e Moraes devem ser eleitos presidente e vice

Fachin e Moraes devem ser eleitos presidente e vice do STF nesta quarta-feira, 13Somando uma década de trabalhos no Supremo Tribunal Federal, Fachin acumula a relatoria de processos de grande repercussão, como a "ADPF das Favelas" e desdobramentos da Lava Jato
A cadeira de presidente da Suprema Corte brasileira (STF) deveRÁ ser ocupada pelo ministro Luiz Edson Fachin, a partir de setembro. A eleição simbólica ocorre nesta quarta-feira, 13. Na vice-presidência, Alexandre de Moraes deve assumir a vaga. A posse deverá ocorrer somente no mês que vem.
Ambos passam a assumir as funções e ficarão os próximos dois anos no comando do STF. Em junho deste ano, Fachin completou 10 anos integrando a mais alta instância Judiciário no Brasil.
A sucessão no STF, para os principais cargos, segue a ordem da antiguidade e é feita por voto secreto. Assim, pela tradição, a cadeira é ocupada pelo ministro mais antigo que ainda não ocupou a função. O segundo ministro mais antigo, de acordo com o mesmo critério, passa a ser o vice.
O ministro mais antigo, por sua vez, vota no segundo mais antigo. Pela ordem, o vice será o sucessor no cargo, o que garante rotatividade na prática para o cargo. Assim, a nomeação dos ministros para a Corte é feita pelo presidente da República, mas a presidência do STF é definida pelos próprios magistrados.
Os presidentes e vice-presidentes do STF têm mandatos de dois anos e não podem concorrer à reeleição imediata. Entre as funções do presidente estão:
- organizar a pauta de julgamentos no Plenário;
- colocar determinadas pautas ou não em discussão.
Poder decidir o que será discutido pela Corte é o ponto alto da atuação do presidente. Sobre a atuação do vice-presidente, cabe a ele substituir o presidente em momentos de licenças, ausências e quando houver impedimentos eventuais.
Processos conduzidos por Fachin
Fachin acumula relatoria de processos de alta repercussão nos seus 10 anos na Suprema Corte. Entre eles: a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, conhecida como “ADPF das Favelas”; a ADPF 991, em que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) demanda medidas de proteção a indígenas isolados e de recente contato; e processos da Lava Jato.
Fachin assumiu a relatoria dos processos da Lava Jato após o falecimento do ministro Teori Zavaski em um acidente aéreo em 2017. Em um dos desdobramentos mais recentes, o STF condenou o ex-presidente Fernando Collor a oito anos e dez meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso de um esquema criminoso na BR Distribuidora.
No caso da “ADPF das Favelas”, o Plenário homologou parcialmente o plano de redução da letalidade policial apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro em abril deste ano. O STF determinou uma série de medidas para combater a letalidade policial e o crime organizado no estado.