STF: Fachin e Moraes devem ser eleitos presidente e vice

Edson Fachin é ministro do STF / Crédito: CARLOS ALVES MOURA/Agência Brasil

A cadeira de presidente da Suprema Corte brasileira (STF) deveRÁ ser ocupada pelo ministro Luiz Edson Fachin, a partir de setembro. A eleição simbólica ocorre nesta quarta-feira, 13. Na vice-presidência, Alexandre de Moraes deve assumir a vaga. A posse deverá ocorrer somente no mês que vem. Ambos passam a assumir as funções e ficarão os próximos dois anos no comando do STF. Em junho deste ano, Fachin completou 10 anos integrando a mais alta instância Judiciário no Brasil.

A sucessão no STF, para os principais cargos, segue a ordem da antiguidade e é feita por voto secreto. Assim, pela tradição, a cadeira é ocupada pelo ministro mais antigo que ainda não ocupou a função. O segundo ministro mais antigo, de acordo com o mesmo critério, passa a ser o vice. O ministro mais antigo, por sua vez, vota no segundo mais antigo. Pela ordem, o vice será o sucessor no cargo, o que garante rotatividade na prática para o cargo. Assim, a nomeação dos ministros para a Corte é feita pelo presidente da República, mas a presidência do STF é definida pelos próprios magistrados. Os presidentes e vice-presidentes do STF têm mandatos de dois anos e não podem concorrer à reeleição imediata. Entre as funções do presidente estão: organizar a pauta de julgamentos no Plenário;

colocar determinadas pautas ou não em discussão. Poder decidir o que será discutido pela Corte é o ponto alto da atuação do presidente. Sobre a atuação do vice-presidente, cabe a ele substituir o presidente em momentos de licenças, ausências e quando houver impedimentos eventuais.