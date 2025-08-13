Defesa de general Heleno pede redução de pena por participação menor em golpe

A defesa do general e ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno apresentou na noite de quarta-feira, 13, as alegações finais no processo em que ele é acusado de participação em uma trama golpista entre o final de 2022 e o início de 2023. O prazo para a última manifestação dos advogados dos réus dos 'núcleo crucial' do golpe se encerra ao fim do dia.

No documento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a defesa do general pede que ele seja absolvido, argumentando que as provas apresentadas nos autos comprovam que Heleno não teve envolvimento na trama golpista. "Na remota hipótese de condenação, que seja aplicada a causa de diminuição de pena por participação de menor importância".