Carla Zambelli passa mal ao chegar à audiência de processo de extradição na Itália

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passou mal ao chegar à audiência do Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, nesta quarta-feira, 13. A informação é da TV Globo. A audiência integra o processo de extradição da parlamentar. A defesa de Zambelli alega questões de saúde e pede que a deputada federal aguarde a decisão sobre a extradição em liberdade.

Como mostrou o Estadão, o processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.