Canindé: Justiça rejeita ação que pede cassação de prefeito

Ação de autoria do adversário derrotado nas eleições de 2024 alegava práticas criminosas e atuação de Bebeto Queiroz, prefeito foragido de Choró, para favorecer chapa eleita em Canindé

Quem entrou com a ação foi Kledeon Paulino (Republicanos), candidato derrotado na eleição de 2024. Paulino alega que o adversário realizou supostas práticas de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio durante a campanha.

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) julgou improcedente uma Ação de Impugnação de Mantado Eletivo (Aime), contra o prefeito Professor Jardel (PSB) e o vice-prefeito Antônio Ilomar (PSB), do município de Canindé , distante 118,60 km de Fortaleza.

Dentre as acusações, está a da participação de Bebeto Queiroz, prefeito de Choró que está foragido desde o ano passado e é investigado por esquema de corrupção e interferência criminosa em eleições. O autor aponta que Bebeto teria empregado recursos financeiros para assegurar o apoio de cabos eleitorais e de eleitores para as candidaturas da chapa vencedora.

"Relata que Bebeto do Choró teria buscado exercer influência perante agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a fim de amenizar a fiscalização de irregularidades durante a carreata dos candidatos demandados em Canindé/CE, além de facilitar o transporte de vultoso numerário em espécie", alega o denunciante.

A juíza, Rhaila Carvalho Said, da 33ª Zona Eleitoral de Canindé no Ceará, não reconheceu as alegações e decidiu pela rejeição dos pedidos. Sobre a suposta interferência de Bebeto, ela reconheceu ausência de prova do grau de reprovabilidade ou vinculação direta com os investigados. A juíza apontou que o autor não conseguiu apresentar provas suficientes de que os acusados participaram de abuso de poder econômico e compra de votos para beneficiar suas candidaturas.