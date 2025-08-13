AO VIVO: Governo Trump critica Moraes e Lula em relatório; Felca x Hytalo Santos; morte de gari

Governo Trump critica Moraes e Lula em relatório / Crédito: Reprodução/O POVO News

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 13, repercute o relatório divulgado nessa terça-feira, 12, pelo governo do republicano Donald Trump em que faz críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O documento foi elaborado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e também faz críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O relatório denuncia, ainda, uma suposta perseguição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus apoiadores. Bolsonaro é réu no STF suspeito de integrar uma trama golpista.

A apuração é do jornal americano The Washington Post, que obteve rascunhos do documento do governo de Trump. A reportagem pontua também que a África do Sul está na mira do relatório. Felca e Hytalo Santos O programa traz, ainda, os desdobramentos do caso do youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca, que divulgou um vídeo em que denuncia a "adultização" de crianças na internet. No vídeo em questão, Felca realiza diversas acusações, incluindo contra o influenciador Hytalo Santos, por exploração de menores, o que fez a conta de Santos no Instagram ser retirada do ar. Hytalo Santos perdeu o acesso às suas redes sociais após decisão da Justiça da Paraíba, que mandou e também proibiu o influenciador de ter contato com menores de idade citados no processo que o investiga pela exposição dos menores em vídeos com conteúdo sexual. A decisão é em caráter provisório e o pedido foi feito pelo Ministério Público da Paraíba, em uma ação civil pública. Após lançar o vídeo em seu canal no YouTube, o criador de conteúdo revelou que tem sofrido ameaças. Durante entrevista ao podcast PodDelas, ele disse que passou a andar com carro blindado e seguranças na capital paulista, onde mora.

O vídeo de Felca, nesta quarta-feira, 13, conta com mais de 35 milhões de visualizações até o momento. A denúncia tem repercutido e expõe como a busca por monetização leva à produção de conteúdo inadequado, passando de "adultização", para a denúncia de crimes graves, onde pais expõem e exploram seus filhos. A edição repercute também o caso do empresário Renê da Silva Nogueira Junior, preso na segunda-feira, 11, suspeito de atirar e matar Laudemir de Souza Fernandes, um gari de 44 anos. Ele foi transferido para o Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp) da Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, após prestar depoimento no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).