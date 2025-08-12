Vereadores de Palhano, no Ceará, batem boca durante sessão: 'Mentiroso' e 'Pinóquio'Confusão envolveu o presidente da Câmara, vereador Pedro Henrique (PDT), e o vereador Júlio Neto (União Brasil) e a sessão precisou ser suspensa
Uma discussão entre vereadores na Câmara de Palhano, município distante 156,46 km de Fortaleza, interrompeu a sessão legislativa da segunda-feira, 11. Os vereadores trocaram acusações e ofensas. Ambos se chamaram de mentirosos e um deles chegou a usar o termo "Pinóquio" repetidas vezes para se referir ao colega. Os parlamentares precisaram ser contidos pelos presentes para evitar potencial agressão e a sessão foi suspensa por 15 minutos.
A confusão envolveu o presidente da Câmara, vereador Pedro Henrique (PDT), e o vereador Júlio Neto (União Brasil), que faz oposição. O momento da discussão acalorada foi registrado na transmissão ao vivo, feita pelas redes sociais do órgão Legislativo. Veja abaixo:
A discussão se iniciou por conta de divergências sobre projeto apreciado na Câmara e supostamente uma divulgação de valores imprecisos relacionados a pagamentos de conselheiros em outro município.
"Aqui o salário de conselheiro de Itaiçaba: R$ 1.518,00. O vereador Júlio Neto que chama sempre o prefeito (de Palhano) de mentiroso, a gente trazendo a prova aqui da mentira dele. Por isso estão chamando de Pinóquio nas comunidades", disse o presidente da Câmara.
"Vossa excelência, eu gostaria de respeito com a minha pessoa", pediu Júlio Neto. "No minuto você fala, você não pode cortar minha palavra", reclamou o presidente. "Você me chamou de mentiroso e Pinóquio, quando eu for desrespeitado vou falar na hora que quiser", disparou o vereador de oposição.
"Você está pensando que tenho medo de você? Chamo na sua frente. Mentiroso. Pinóquio, Pinóquio. Te senta aí. Venha para cá, se levante e venha para cá", ameaçou Pedro Henrique.
Nesse momento, a câmera é virada levemente à esquerda para não transmitir a confusão e movimentação de pessoas nos bastidores é registrada para conter os parlamentares. O vídeo da sessão é cortado e a transmissão passa a mostrar uma peça com o hino municipal de Palhano.