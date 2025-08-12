Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vereadores de Palhano, no Ceará, batem boca durante sessão

Vereadores de Palhano, no Ceará, batem boca durante sessão: 'Mentiroso' e 'Pinóquio'

Confusão envolveu o presidente da Câmara, vereador Pedro Henrique (PDT), e o vereador Júlio Neto (União Brasil) e a sessão precisou ser suspensa
Autor Vítor Magalhães
Autor
Vítor Magalhães Repórter de Política
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma discussão entre vereadores na Câmara de Palhano, município distante 156,46 km de Fortaleza, interrompeu a sessão legislativa da segunda-feira, 11. Os vereadores trocaram acusações e ofensas. Ambos se chamaram de mentirosos e um deles chegou a usar o termo "Pinóquio" repetidas vezes para se referir ao colega. Os parlamentares precisaram ser contidos pelos presentes para evitar potencial agressão e a sessão foi suspensa por 15 minutos.

A confusão envolveu o presidente da Câmara, vereador Pedro Henrique (PDT), e o vereador Júlio Neto (União Brasil), que faz oposição. O momento da discussão acalorada foi registrado na transmissão ao vivo, feita pelas redes sociais do órgão Legislativo. Veja abaixo:

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

A discussão se iniciou por conta de divergências sobre projeto apreciado na Câmara e supostamente uma divulgação de valores imprecisos relacionados a pagamentos de conselheiros em outro município.

"Aqui o salário de conselheiro de Itaiçaba: R$ 1.518,00. O vereador Júlio Neto que chama sempre o prefeito (de Palhano) de mentiroso, a gente trazendo a prova aqui da mentira dele. Por isso estão chamando de Pinóquio nas comunidades", disse o presidente da Câmara.

"Vossa excelência, eu gostaria de respeito com a minha pessoa", pediu Júlio Neto. "No minuto você fala, você não pode cortar minha palavra", reclamou o presidente. "Você me chamou de mentiroso e Pinóquio, quando eu for desrespeitado vou falar na hora que quiser", disparou o vereador de oposição.

"Você está pensando que tenho medo de você? Chamo na sua frente. Mentiroso. Pinóquio, Pinóquio. Te senta aí. Venha para cá, se levante e venha para cá", ameaçou Pedro Henrique.

Nesse momento, a câmera é virada levemente à esquerda para não transmitir a confusão e movimentação de pessoas nos bastidores é registrada para conter os parlamentares. O vídeo da sessão é cortado e a transmissão passa a mostrar uma peça com o hino municipal de Palhano.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar