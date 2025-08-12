Vereadores de Palhano, no Ceará, batem boca durante sessão

Vereadores discutiram e trocaram ofensas durante sessão, precisando ser contidos por colegas e outros presentes / Crédito: Reprodução / Facebook Câmara de Palhano

Uma discussão entre vereadores na Câmara de Palhano, município distante 156,46 km de Fortaleza, interrompeu a sessão legislativa da segunda-feira, 11. Os vereadores trocaram acusações e ofensas. Ambos se chamaram de mentirosos e um deles chegou a usar o termo "Pinóquio" repetidas vezes para se referir ao colega. Os parlamentares precisaram ser contidos pelos presentes para evitar potencial agressão e a sessão foi suspensa por 15 minutos. A confusão envolveu o presidente da Câmara, vereador Pedro Henrique (PDT), e o vereador Júlio Neto (União Brasil), que faz oposição. O momento da discussão acalorada foi registrado na transmissão ao vivo, feita pelas redes sociais do órgão Legislativo. Veja abaixo: