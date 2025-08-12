TRE-CE anula multa milionária contra André Fernandes aplicada na campanha de 2024

A Justiça solicitou a remoção de inserções e reproduções de mensagens em rádio religiosa, que acusava o partido adversário de ser defender drogas, aborto e exclusão de Deus

Os membros da Corte Eleitoral acompanharam a decisão do relator Wilker Macêdo Lima, que acatou o recurso da defesa de Fernandes pedindo para anular a condenação. Esta havia sido a multa de valor mais alto aplicado na última eleição em Fortaleza.

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) anulou, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 1,25 milhão contra o deputado federal André Fernandes (PL) por veiculação de inserções em rádio religiosa durante as eleições municipais de 2024.

Entenda o caso

O deputado foi multado por divulgação de peças durante o horário eleitoral promovidas em rádio acusando o PT, partido adversário no segundo turno do hoje prefeito Evandro Leitão (PT), de ser favorável as drogas, prostituição, promoção do aborto e excluir Deus das escolas e sociedade.

A Justiça ordenou a remoção das inserções sob a pena de multa de R$ 50 mil para cada descumprimento e voltar a reproduzir as mensagens. Como a campanha de Fernandes não removeu o conteúdo, a multa chegou na casa milionária.

A defesa do deputado argumentou que a decisão judicial sobre a retirada das inserções foi informada apenas no fim da tarde de um sábado, não havendo tempo necessário para que fossem removidas as demais reproduções para o fim de semana e que o TRE-CE estabeleceu um prazo de até 12h para a entrega das mídias.