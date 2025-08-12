Projeto quer tornar Lei Magnitsky sem efeitos no Brasil

Projeto de deputada prevê que a Lei Magnitsky não tenha efeitos no Brasil / Crédito: Reprodução/Instagram @fernandapsol

A deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS) é autora do Projeto de Lei nº 3831/2025, que veda instituições financeiras supervisionadas pelo Banco Central de aplicarem no território nacional sanções decorrentes de normas estrangeiras e que não esteja prevista na lei brasileira, o que tornaria a Lei Magnitsky (dos Estados Unidos) sem efeito no País. Conhecido como “PL da Soberania”, a proposição ocorre após o governo de Donald Trump aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O texto determina que é nula “qualquer comunicação, bloqueio, restrição ou encerramento de conta de clientes, residentes ou não, com fundamento em sanções impostas por governos ou autoridades estrangeiras, sem a devida homologação por autoridade brasileira competente”.

Na justificativa do projeto, a deputada cita que a medida "decorre da aplicação da chamada Lei Magnitsky, legislação unilateral do governo dos Estados Unidos, contra autoridades brasileiras, inclusive membros do Supremo Tribunal Federal". Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Para Melchionna, "a repercussão do caso evidenciou a gravidade de se permitir que sanções políticas estrangeiras sejam automaticamente replicadas por instituições privadas no Brasil, à revelia da soberania nacional. A situação se torna ainda mais crítica quando essas instituições assumem publicamente a submissão a normas estrangeiras", complementa. A deputada entende que a aplicação de sanções com base em atos da jurisdição estrangeira, sem reconhecimento por autoridade nacional, afronta de forma direta a Constituição. "A soberania é um dos fundamentos do Estado brasileiro (...). Além disso, a independência dos Poderes e a autoridade do Poder Judiciário são cláusulas pétreas, protegidas contra qualquer forma de interferência externa, direta ou indireta", traz o texto. Aplicação da lei contra Moraes A sanção contra o ministro foi aplicada em decorrência do pedido apresentado pela organização Legal Help 4 You LLC à Justiça Federal da Flórida por punições aos membros da Suprema Corte brasileira. A entidade atua como amicus curiae (amigo da Corte) no processo judicial movido pelas empresas Trump Media, cujo dono é o presidente dos EUA, e Rumble.

A organização argumenta que o STF viola a soberania dos EUA ao restringir a atuação das suas companhias. As decisões proferidas por Moraes em relação à Trump Media e Rumble têm como justificativa a falta de ação das empresas para restringir a disseminação de desinformação e os discursos de ódio em seus domínios. Como funciona a Lei Magnitsky Criada em 2012, ainda no governo do ex-presidente Barack Obama, a Lei Magnitsky é uma medida criada pelos EUA para impor restrições a estrangeiros que tenham cometido corrupção grave ou violação dos direitos humanos. A medida surgiu para sancionar envolvidos na morte do advogado Sergei Magnitsky, morto na prisão após investigar esquema de corrupção do governo russo. Conhecida como “pena de morte financeira”, em 2016 ela foi ampliada e passou a valer para acusados em qualquer país.