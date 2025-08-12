AO VIVO: Felca relata ameaças após denunciar 'adultização'; Hugo Motta e o motim de bolsonaristas

Felca relata ameaças após denunciar "adultização"; Hugo Motta e o motim de bolsonaristas / Crédito: Reprodução/O POVO News

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 12, repercute o relato do youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca, que tem recebido ameaças após ter divulgado um vídeo em que denuncia a "adultização" de crianças na internet. O criador de conteúdo revelou durante entrevista ao podcast PodDelas que passou a andar com carro blindado e seguranças na capital paulista, onde mora. A atitude foi tomada para se proteger de ameaças depois de publicar o vídeo com as denúncias.

No vídeo em questão, Felca realiza diversas acusações, incluindo contra o influenciador Hytalo Santos, por exploração de menores, o que fez a conta de Santos no Instagram ser retirada do ar. Após repercussão das denúncias realizadas pelo youtuber e humorista, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), prometeu pautar projetos na Casa Legislativa sobre o tema. "Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão. Obrigado, Felca. Conte com a Câmara para avançar na defesa das crianças", compartilhou Hugo Motta no último domingo, 10. O vídeo de Felca, nesta terça-feira, 12, conta com mais de 31 milhões de visualizações até o momento. A denúncia tem repercutido e expõe como a busca por monetização leva à produção de conteúdo inadequado, passando de "adultização", para a denúncia de crimes graves, onde pais expõem e exploram seus filhos.

Motta e o motim dos bolsonaristas A edição repercute, ainda, as consequências do motim realizado por deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Câmara dos Deputados. Defendida por Motta, a punição dos parlamentares pode levar meses. O deputado Diego Coronel (PSD-BA), responsável por analisar as representações contra os 14 deputados acusados de envolvimento com o episódio, disse nesse segunda-feira, 11, que tem prazo de 50 dias para concluir a análise. As sanções previstas, nos casos mais graves, podem ser a suspensão de mandato. Em casos considerados menos graves, a previsão é de uma simples advertência. O corregedor da Casa afirmou que deve ouvir os deputados antes de tomar uma decisão.