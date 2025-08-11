Presidente do STM defende diversidade no Judiciário: "A Justiça precisa ser multifacetada"

Maria Elizabeth Rocha é ministra do STM desde 2007 e é a 1ª mulher eleita para presidir a Corte. / Crédito: Reprodução/Superior Tribunal Militar

A presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, defendeu a ampliação da diversidade no Poder Judiciário e contou que a Corte se movimenta para criar mecanismos de promoção da equidade. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Entre as ações, ela anunciou a realização da 1ª Audiência Pública do Observatório Pró-Equidade da Justiça Militar da União com foco em inclusão social nos processos licitatórios, marcada para o próximo dia 18, em Brasília.

“A ideia é justamente trazer para dentro da Justiça Militar, que ainda é uma Justiça desconhecida, apesar de ser a mais antiga do Brasil, ações e políticas públicas de gestão no sentido de incluir as populações segregadas historicamente, dentre as quais as mulheres, que eu me incluo”, desenvolve. O objetivo, conforme a presidente do STM, "é adensar direitos e garantias constitucionais". "É um conteúdo inamovível da Constituição, que só pode ser ampliado e nunca restringido. E, infelizmente, nós sabemos que as garantias, apesar de estarem previstas na carta política, ainda estão longe de serem concretizadas", complementa a presidente da Corte Militar. Sabatina da segunda ministra do STM Maria Elizabeth ressaltou que a composição do Tribunal passará por uma mudança, com a chegada da advogada Verônica Sterman, que será sabatinada no próximo dia 13, na Comissão de Constituição e Justiça (STJ), do Senado.