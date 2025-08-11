'Não vou desistir até que Bolsonaro esteja livre', afirma conselheiro de Trump

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde a última segunda-feira, 4, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde a última segunda-feira, 4 , quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu tomar medidas mais duras contra o ex-presidente após o descumprimento de cautelares impostas anteriormente.

Jason Miller, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos) , declarou no último domingo, 10, que não desistirá até que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "esteja livre”. A manifestação ocorreu por meio da rede social X (antigo Twitter).

"Para ser claro, eu não vou parar, eu não vou desistir, nunca vou desistir, até que o (ex-)presidente Jair Bolsonaro esteja livre", escreveu Jason Miller, na tradução literal para o português. A publicação ocorreu em resposta a outra postagem, que dizia, em tradução livre: "É mais importante o impeachment de Moraes do que libertar Bolsonaro".

Prisão de Bolsonaro

O ex-presidente da República teve prisão domiciliar decretada após vídeo publicado nas redes sociais de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em um registro do seu discurso, por telefone, em ato realizado na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de agosto.

Até então, Bolsonaro estava sob medidas cautelares que o mantinham em casa em horários pré-determinados e limitavam seu acesso a plataformas. Na decisão, o ministro cita a manifestação via redes sociais. O ministro havia determinado que Bolsonaro não poderia usar redes sociais nem por meio de terceiros.

"Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, tanto que, o telefonema com seu filho, Flávio Nantes Bolsonaro, foi publicado na plataforma Instagram", diz trecho.