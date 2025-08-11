'Não vou desistir até que Bolsonaro esteja livre', afirma conselheiro de Trump

'Não vou desistir até que Bolsonaro esteja livre', afirma conselheiro de TrumpBolsonaro está em prisão domiciliar desde a última segunda-feira, 4, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Jason Miller, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), declarou no último domingo, 10, que não desistirá até que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "esteja livre”. A manifestação ocorreu por meio da rede social X (antigo Twitter).
Bolsonaro está em prisão domiciliar desde a última segunda-feira, 4, quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu tomar medidas mais duras contra o ex-presidente após o descumprimento de cautelares impostas anteriormente.
"Para ser claro, eu não vou parar, eu não vou desistir, nunca vou desistir, até que o (ex-)presidente Jair Bolsonaro esteja livre", escreveu Jason Miller, na tradução literal para o português. A publicação ocorreu em resposta a outra postagem, que dizia, em tradução livre: "É mais importante o impeachment de Moraes do que libertar Bolsonaro".
Prisão de Bolsonaro
O ex-presidente da República teve prisão domiciliar decretada após vídeo publicado nas redes sociais de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em um registro do seu discurso, por telefone, em ato realizado na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de agosto.
Até então, Bolsonaro estava sob medidas cautelares que o mantinham em casa em horários pré-determinados e limitavam seu acesso a plataformas. Na decisão, o ministro cita a manifestação via redes sociais. O ministro havia determinado que Bolsonaro não poderia usar redes sociais nem por meio de terceiros.
"Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, tanto que, o telefonema com seu filho, Flávio Nantes Bolsonaro, foi publicado na plataforma Instagram", diz trecho.
Na publicação, o filho "01" do ex-presidente escreveu: "Palavras de Bolsonaro em Copacabana. A legenda é com vocês". Além de Copacabana, o ex-chefe do Executivo nacional participou, também por telefone, de outros atos no domingo, 3, como em Fortaleza, onde não discursou, e na Avenida Paulista, em São Paulo.
Flávio deletou o vídeo momentos depois. O vídeo ficou fora do ar desde a segunda-feira, 4, mesmo dia em que Moraes endureceu a série de medidas cautelares impostas ao ex-presidente.