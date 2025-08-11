Justiça da Itália marca nova audiência no processo de extradição de Carla Zambelli

O Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, marcou para a quarta-feira, 13, uma audiência para ouvir a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) sobre seu processo de extradição. A parlamentar foi presa em Roma no dia 29 de julho após passar dois meses foragida no país. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão por ter coordenado um ataque hacker contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Após a prisão, Zambelli prestou depoimento na Itália e optou pelo processo de extradição, que deve levar um ano e meio a dois anos, em vez de retornar por conta própria ao Brasil.

O tribunal italiano fica responsável por analisar as acusações contra a parlamentar e decidir pela extradição. A Justiça italiana determinou que ela deve continuar presa até os tramites serem concluídos. Zambelli aguarda o processo de extradição na prisão feminina Germana Stefanini, que faz parte do Complexo Penitenciário de Rebibbia. O Estadão entrou em contato com a defesa de Zambelli e aguarda retorno.

Extradição de Carla Zambelli Carla Zambelli, que tem cidadania italiana, foi para o país para evitar ser presa pela invasão do sistema do CNJ para emissão de um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo as investigações, o ataque hacker foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar. Quando foi para Itália, Zambelli declarou que era "intocável" no país europeu e que, por ser cidadã italiana, não poderia ser extraditada ao Brasil. Dois dias antes da prisão, a deputada publicou um vídeo em seu perfil reserva no Instagram no qual disse que estava vivendo como "exilada política" na Itália.