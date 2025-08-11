Deputados e prefeitos aparecem dançando no palco de evento em Solonópole

Prefeitos de municípios da região, além de deputados federais, mostram animação durante realização de evento musical no Interior

O último fim de semana marcou a realização do Solfest, evento musical no município de Solonópole, distante 278 km de Fortaleza. Um vídeo do evento chamou a atenção nas redes sociais, envolvendo diversas figuras políticas do Ceará que dançavam no palco durante o festejo.

Em publicação nas redes aparecem no palco dançando de forma coreografada, ao lado dos cantores Claudio Ney e Juliana, o prefeito de Solonópole, Webston Pinheiro (PSD); o prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSD); o prefeito de Jaguaretama, Marcos Cunha (PSB); e os deputados federais Mauro Filho (PDT) e Danilo Forte (União Brasil), além de vereadores da região.