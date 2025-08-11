Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputados e prefeitos aparecem dançando no palco de evento em Solonópole

Prefeitos de municípios da região, além de deputados federais, mostram animação durante realização de evento musical no Interior
Autor Marcelo Bloc
Tipo Notícia

O último fim de semana marcou a realização do Solfest, evento musical no município de Solonópole, distante 278 km de Fortaleza. Um vídeo do evento chamou a atenção nas redes sociais, envolvendo diversas figuras políticas do Ceará que dançavam no palco durante o festejo.

Em publicação nas redes aparecem no palco dançando de forma coreografada, ao lado dos cantores Claudio Ney e Juliana, o prefeito de Solonópole, Webston Pinheiro (PSD); o prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSD); o prefeito de Jaguaretama, Marcos Cunha (PSB); e os deputados federais Mauro Filho (PDT) e Danilo Forte (União Brasil), além de vereadores da região.

Confira o momento:

Iguatu e Jaguaretama são municípios próximos de Solonópole, localizados na mesma região. Nos comentários da publicação do Portal Solonópole no Instagram, apoiadores se divertiram com a cena.

"Eita, que festa maravilhosa", escreveu uma pessoa. Outros criticaram: "Dança com dinheiro público é moleza, quero ver contratar médico para atender bem nos hospitais", escreveu um usuário da rede social.

