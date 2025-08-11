Deputados e prefeitos aparecem dançando no palco de evento em Solonópole

Deputados e prefeitos aparecem dançando no palco de evento em SolonópolePrefeitos de municípios da região, além de deputados federais, mostram animação durante realização de evento musical no Interior
O último fim de semana marcou a realização do Solfest, evento musical no município de Solonópole, distante 278 km de Fortaleza. Um vídeo do evento chamou a atenção nas redes sociais, envolvendo diversas figuras políticas do Ceará que dançavam no palco durante o festejo.
Em publicação nas redes aparecem no palco dançando de forma coreografada, ao lado dos cantores Claudio Ney e Juliana, o prefeito de Solonópole, Webston Pinheiro (PSD); o prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSD); o prefeito de Jaguaretama, Marcos Cunha (PSB); e os deputados federais Mauro Filho (PDT) e Danilo Forte (União Brasil), além de vereadores da região.
Confira o momento:
Um vídeo do Solfest, evento em Solonópole neste final de semana, tem chamado a atenção por envolver diversas figuras políticas dançando coreografadamente no palco. Quem você consegue reconhecer? Publicação feita originalmente pelo portal Solonópole, no Instagram. pic.twitter.com/0ja0P089Os— Jogo Político (@jogopolitico) August 11, 2025
Iguatu e Jaguaretama são municípios próximos de Solonópole, localizados na mesma região. Nos comentários da publicação do Portal Solonópole no Instagram, apoiadores se divertiram com a cena.
"Eita, que festa maravilhosa", escreveu uma pessoa. Outros criticaram: "Dança com dinheiro público é moleza, quero ver contratar médico para atender bem nos hospitais", escreveu um usuário da rede social.