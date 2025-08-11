Deputado cearense critica atuação do STF, mas defende pacificação: 'Hora de baixar a poeira’

O deputado Luiz Gastão exerce também a presidência da Fecomércio no Ceará / Crédito: Samuel Setubal

Para o deputado federal Luiz Gastão (PSD-CE), o Supremo Tribunal Federal (STF) tem extrapolado sua atuação, o que tem contribuído para o acirramento dos ânimos no Congresso Nacional nas últimas semanas. O parlamentar cearense defende que é momento de acalmar os ânimos e encontrar soluções. “Nós temos defendido que reconhecemos que o STF extrapolou e em muito as suas prerrogativas, seu julgamento e trouxe o nível de acirramento de uma polarização. Quando você não tem a Justiça fazendo justiça, você acaba ninguém tendo razão”, declarou ao O POVO.