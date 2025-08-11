Deputado cearense critica atuação do STF, mas defende pacificação: 'Hora de baixar a poeira’Na semana passada, insatisfeitos com decisões do STF, parlamentares tomaram as mesas diretoras da Câmara e do Senado, impedindo o funcionamento do Legislativo
Para o deputado federal Luiz Gastão (PSD-CE), o Supremo Tribunal Federal (STF) tem extrapolado sua atuação, o que tem contribuído para o acirramento dos ânimos no Congresso Nacional nas últimas semanas. O parlamentar cearense defende que é momento de acalmar os ânimos e encontrar soluções.
“Nós temos defendido que reconhecemos que o STF extrapolou e em muito as suas prerrogativas, seu julgamento e trouxe o nível de acirramento de uma polarização. Quando você não tem a Justiça fazendo justiça, você acaba ninguém tendo razão”, declarou ao O POVO.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Para Gastão, no entanto, o momento é de tentar retomar a harmonia entre os Poderes. “É hora agora de baixar a poeira, buscar fazer com que a gente possa negociar soluções para que a gente possa trazer de volta a harmonia entre os poderes e fazer com que o Brasil possa continuar crescendo”, defendeu.
Na semana passada, insatisfeitos com decisões do STF, principalmente com a decretação de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), parlamentares aliados ao ex-mandatário tomaram as mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, impedindo o funcionamento do Legislativo e o andamento de votações importantes na retomada dos trabalhos após o recesso parlamentar.
Leia mais
Resposta ao tarifaço no Ceará
Luiz Gastão elogiou as medidas anunciadas pelo governador Elmano de Freitas (PT) na tentativa de mitigar os efeitos do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a exportação de produtos brasileiros.
“Eu acho que o governador está correto. Está buscando auxiliar, mitigar esse problema que o estado do Ceará, que será o mais afetado por esse tarifaço que vai ter, buscando fazer com que a força do estado e a participação do estado possa facilitar nessas ações”, avaliou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente