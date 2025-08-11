Caiado volta a prometer anistia a Bolsonaro e condenados por 8/1 no 1º dia se virar presidente

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), prometeu novamente anistia ao ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL) e aos condenados pela tentativa de golpe de Estado e ataque à sede dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 caso seja eleito presidente no pleito de 2026. A declaração foi dada em entrevista ao portal UOL. "Eu sou candidato a presidente da República e repito a vocês todos: no meu primeiro dia de presidente da República, eu vou assinar a anistia de todos. Eu vou pacificar o País", afirmou o governador goiano na ocasião.

Caiado já defendeu a pauta em entrevistas anteriores. "Chegando à Presidência da República e, no meu momento, vou resolver esse assunto, anistiar essa situação toda. E vamos discutir o problema de crescimento e de pacificação do País", declarou à Globonews. Para obter o apoio de Jair Bolsonaro na corrida eleitoral de 2026, candidatos à direita já se comprometeram publicamente com a anistia. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), é outro que já apoiou a medida. O ex-presidente está inelegível até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Mesmo impedido de concorrer e agora em prisão domiciliar, o político não indicou seu sucessor. Caiado prevê múltiplos candidatos de direita em 2026