AO VIVO: Hugo Motta reage à denúncia de Felca e promete pautar projeto em defesa de crianças

Após a publicação do vídeo, em que Felca realiza diversas denúncias, incluindo contra o influenciador Hytalo Santos, por exploração de menores, o que fez a conta de Santos no Instagram ser retirada do ar, Motta se manifestou por meio das redes sociais nesse domingo, 10.

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 11, repercute a reação de Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, a um vídeo divulgado pelo criador de conteúdo Felipe Bressanim Pereira, o Felca, sobre "adultização" de crianças na internet .

Hugo Motta cita que o "vídeo do Felca sobre a adultização das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros". No registro audiovisual em questão, publicado no canal do YouTube de Felca no último dia 6 de agosto, o youtuber denuncia a exploração de menores de idade para criação de conteúdos nas redes sociais.



O presidente da Câmara prometeu pautar projetos na Casa Legislativa sobre o tema. "Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão. Obrigado, Felca. Conte com a Câmara para avançar na defesa das crianças", compartilhou Hugo Motta.

O vídeo de Felca, nesta segunda-feira, 11, conta com mais de 26 milhões de visualizações até o momento. A denúncia tem repercutido e expõe como a busca por monetização leva à produção de conteúdo inadequado, passando de "adultização", para a denúncia de crimes graves, onde pais expõem e exploram seus filhos.

