Oposição lança Frente contra o crime organizado no Ceará

Iniciativa tem caráter permanente e envolve apresentação de propostas legislativas em diferentes esferas na área de segurança pública
Autor Thays Maria Salles
Thays Maria Salles
Políticos da oposição lançaram no último dia 8, a Frente contra o crime organizado no Ceará, em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa (Alece). A iniciativa tem caráter permanente e envolve apresentação de propostas legislativas em diferentes esferas na área de segurança pública.

“Já tem, inclusive, alguns projetos que foram apresentados. O que tem chamado mais atenção é a lei anti-Oruam, que já foi apresentada em São Paulo e também aqui em Fortaleza pelo vereador Soldado Noélio; na Assembleia pelo deputado Sargento Reginauro. Lá em Brasília, pela Dayany [Bittencourt], em conjunto com outros deputados", explicou o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) ao O POVO.

Essa lei, conforme Wagner, proíbe a contratação pelo poder público de artistas que fazem apologia ao crime organizado e às drogas. "Não proíbe que eles cantem, não proíbe que eles atuem, mas proíbe que usem dinheiro público para pagar esse tipo de apresentação", explica.

Pedro Arthur, porta-voz do Movimento Brasil Livre (MBL) no Ceará, contou que o lançamento da Frente é a primeira ação. "A segunda é propositiva: nós temos o Pacote contra o crime nas esferas federal, estadual e municipal, e no evento contamos com representantes de todas elas dispostos a protocolar os projetos".

Entre as propostas, conta Arthur, estão a inclusão do "direito à educação cívica e adesão a programas de Escolas Cívico-Militares" e a criação de uma lei "que veda cargos, contratos, benefícios e homenagens municipais a condenados por feminicídio, estupro ou organização criminosa".

Wagner, por sua vez, também informou o recebimento de sugestões de profissionais da segurança pública, que devem ser compiladas e apresentadas ao Legislativo cearense. "Logicamente, se o Poder Executivo quiser abraçar qualquer que seja o projeto, a gente vai ficar feliz contribuindo para melhorar a segurança pública do nosso Estado e também das cidades da Região Metropolitana”, disse.

A iniciativa é inspirada em experiência implantada em São Paulo, onde a Frente Estadual reúne ações nos Legislativo e Executivo estaduais e municipais.

"Lá foi implementado pela Prefeitura o 'Smart Sampa', que é uma ferramenta tecnológica de câmeras: 37 mil câmeras espalhadas pela cidade com leitura facial, que tem facilitado a identificação e a prisão de indivíduos com mandados de prisão em aberto”, exemplifica Wagner.

Também Participaram do lançamento parlamentares do União Brasil, como o deputado federal Kim Kataguiri (SP), o deputado estadual Sargento Reginauro (CE) e o vereador de Fortaleza Soldado Noélio.

Apesar da participação de parlamentes, a Frente se apresenta como "um movimento civil apartidário que reúne diversas entidades da sociedade civil comprometidas com a segurança pública".

