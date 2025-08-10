Oposição lança Frente contra o crime organizado no Ceará

Vereadora de São Paulo Amanda Vettorazzo, ex-deputado Arthur do Val, e porta-voz do MBL, Pedro Arthur no lançamento da Frente Contra o Crime Organizado no Ceará / Crédito: Divulgação/MBL/Jardel Castro e João Vitor Holanda

Políticos da oposição lançaram no último dia 8, a Frente contra o crime organizado no Ceará, em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa (Alece). A iniciativa tem caráter permanente e envolve apresentação de propostas legislativas em diferentes esferas na área de segurança pública. “Já tem, inclusive, alguns projetos que foram apresentados. O que tem chamado mais atenção é a lei anti-Oruam, que já foi apresentada em São Paulo e também aqui em Fortaleza pelo vereador Soldado Noélio; na Assembleia pelo deputado Sargento Reginauro. Lá em Brasília, pela Dayany [Bittencourt], em conjunto com outros deputados", explicou o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) ao O POVO.

Wagner, por sua vez, também informou o recebimento de sugestões de profissionais da segurança pública, que devem ser compiladas e apresentadas ao Legislativo cearense. "Logicamente, se o Poder Executivo quiser abraçar qualquer que seja o projeto, a gente vai ficar feliz contribuindo para melhorar a segurança pública do nosso Estado e também das cidades da Região Metropolitana”, disse.

A iniciativa é inspirada em experiência implantada em São Paulo, onde a Frente Estadual reúne ações nos Legislativo e Executivo estaduais e municipais. "Lá foi implementado pela Prefeitura o 'Smart Sampa', que é uma ferramenta tecnológica de câmeras: 37 mil câmeras espalhadas pela cidade com leitura facial, que tem facilitado a identificação e a prisão de indivíduos com mandados de prisão em aberto”, exemplifica Wagner.