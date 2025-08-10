Girão nega ameaça de suspensão de mandato por Alcolumbre

Senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) / Crédito: Carlos Moura e Saulo Cruz, ambos da Agência Senado

O senador Eduardo Girão (Novo) negou suposta ameaça de suspensão de mandato por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), por ter se acorrentado à mesa do Plenário em protesto para ser pautado impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "Trata-se de uma fake news clássica já desmentida pelos líderes [da oposição], Marcos Rogério (PL-RO) e Rogério Marinho (PL-RN), que participaram da reunião conjunta com líderes da base e afirmaram que meu nome não foi citado em momento algum", disse Girão ao O POVO neste sábado, 9.