Girão nega ameaça de suspensão de mandato por Alcolumbre

Alcolumbre teria ameaçado colocar para análise da Mesa Diretora do Senado dois pedidos para suspender por seis meses os mandatos dos senadores Girão e Magno Malta (PL-ES)
Autor Thays Maria Salles
Autor
Thays Maria Salles Autor
O senador Eduardo Girão (Novo) negou suposta ameaça de suspensão de mandato por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), por ter se acorrentado à mesa do Plenário em protesto para ser pautado impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Trata-se de uma fake news clássica já desmentida pelos líderes [da oposição], Marcos Rogério (PL-RO) e Rogério Marinho (PL-RN), que participaram da reunião conjunta com líderes da base e afirmaram que meu nome não foi citado em momento algum", disse Girão ao O POVO neste sábado, 9.

Segundo ele, "se houvesse qualquer tentativa de intimidação, teria efeito inverso". Em seguida, o senador compartilhou trecho de entrevista sobre "disposição" dele para "enfrentamento" ao presidente Alcolumbre, caso não paute o pedido impeachment de Moraes.

No vídeo, Girão promete cobrar o presidente do Senado "todo dia" com o pedido. "Ele está com a solução na mão para o reestabelecimento da democracia no Brasil, que é a independência entre os Poderes com o impeachment de Alexandre Moraes, que vai acontecer no Senado, com graça de Deus".

Antes de encerrar, o senador completou: "Vamos ver se ele vai se acovardar, como ele fez em outros momentos, ou se ele vai defender verdadeiramente o Brasil ou os poderosos de plantão".

De acordo com o portal R7, Alcolumbre teria ameaçado colocar para análise da Mesa Diretora do Senado dois pedidos para suspender por seis meses os mandatos dos senadores Girão e Magno Malta (PL-ES). A suposta ameaça se daria pelo fato de ambos terem sentado na cadeira da presidência durante a obstrução do Congresso.

 

