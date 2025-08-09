Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de Ética será responsável por julgar afastamento de deputados amotinados

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados será o colegiado responsável por avaliar a punição aos deputados envolvidos no motim promovido pela oposição de modo a impedir o trabalho do plenário da Casa.

Somados, os principais partidos do Centrão (MDB, União, PP, PSD, Republicanos, Podemos) têm maioria no colegiado - das 21 cadeiras (veja quem são os deputados mais abaixo), essas siglas têm 11 representantes na comissão, presidida por Fábio Schiochet (União-SC).

O Estadão mostrou que, após reunião da Mesa Diretora, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu que poderia indicar a suspensão do mandato de até seis meses para cinco parlamentares: Marcos Pollon (PL-MS), Marcel van Hattem (Novo-RS), Júlia Zanatta (PL-SC), Zé Trovão (PL-SC) e Camila Jara. Esta última terá seu caso analisado em uma outra representação, já que se trata de um desdobramento do motim e não da obstrução da Mesa em si. Ela é acusada de agressão pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) no meio da confusão e nega. Outros parlamentares deverão apenas ser advertidos.

Nesta sexta-feira, 6, a Secretaria-Geral da Mesa decidiu enviar todas as representações feitas contra deputados envolvidos no motim desta semana para a Corregedoria da Câmara. O corregedor, deputado Diego Coronel (PSD-BA), recebe os documentos e dá o encaminhamento ao Conselho de Ética. Coronel deverá se reunir com Motta nesta segunda-feira, 11.

Após a denúncia chegar ao Conselho de Ética, será feito um sorteio para decidir o relator. Segundo as regras, é feito um sorteio de lista tríplice. Podem fazer parte dessa lista integrantes do Conselho de Ética, mas há impedimentos. O potencial relator não pode ser do mesmo Estado e nem ser do mesmo partido ou federação do representado.

Individualmente, o PL é o partido com mais deputados no Conselho de Ética, com quatro. Ele é seguido da federação PT-PCdoB-PV, com três parlamentares. MDB, União, PP, PSD e Republicanos tem direito a quatro cadeiras, enquanto Podemos, PSOL, PSDB, Cidadania e PDT têm direito a um assento cada.

Veja quem são os membros do Conselho de Ética:

PL

Titulares:

- Cabo Gilberto Silva (PB)

- Domingos Sávio (MG)

- Gustavo Gayer (GO)

- Marcos Pollon (MS)

Suplentes:

- Delegado Paulo Bilynskyj (SP)

- Fernando Rodolfo (PE)

- Rodrigo da Zaeli (MT)

- Sargento Gonçalves (RN)

Federação PT-PCdoB-PV

Titulares

- Dimas Gadelha (PT-RJ)

- João Daniel (PT-SE)

- Maria do Rosário (PT-RS)

Suplentes:

- Vaga aberta

- Vaga aberta

- Vaga aberta

União Brasil

- Delegado Marcelo Freitas (MG), primeiro-vice-presidente da comissão

- Fabio Schiochet (SC), presidente da comissão

Suplentes

- Fausto Santos Jr (AM)

- Vaga aberta

PP

Titulares:

- João Leão (BA)

- Júlio Arcoverde (PI)

Suplentes:

- AJ Albuquerque (CE)

- Delegado Fabio Costa (AL)

MDB

Titulares:

- Acácio Favacho (AP)

- Ricardo Maia (BA)

- Suplentes:

- Vaga aberta

- Vaga aberta

PSD

Titulares

- Castro Neto (PI)

- Zé Haroldo Cathedral (RR)

Suplentes:

- Vaga aberta

- Vaga aberta

Republicanos

Titulares:

- Albuquerque (RR), segundo-vice-presidente da comissão

- Gustinho Ribeiro (SE)

Suplentes:

- Ricardo Ayres (TO)

- Vaga aberta

Podemos

Titular:

- Nely Aquino (MG)

Suplente:

- Dr. Victor Linhalis (ES)

Federação PSDB-Cidadania

Titular:

- Vaga aberta

Suplente:

- Vaga aberta

PDT

Titular:

- Josenildo (AP)

Suplente:

- Duda Salabert (MG)

- Federação PSOL-Rede

Titular:

- Chico Alencar (RJ)

Suplente:

- Vaga aberta

