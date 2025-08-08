Primeira prisão de Bolsonaro, em 1986, abriu caminho para a carreira política; entenda

Detenção de Bolsonaro está próxima a completar 40 anos / Crédito: Família Bolsonaro/Flickr

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada nesta semana, rememora um episódio ocorrido há quase quatro décadas, quando o ex-mandatário ainda era capitão do Exército. Em 1986, Bolsonaro foi detido por 15 dias após publicar, sem autorização dos superiores, um artigo na revista Veja reclamando dos salários pagos a militares, caso impulsionou e abriu seu caminho na política. O texto, intitulado “O salário está baixo”, trazia uma foto de Bolsonaro com a boina da Brigada Paraquedista e relatava o descontentamento de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), que estariam abandonando a formação por falta de perspectivas. Na última frase, o então capitão escreveu o lema “Brasil acima de tudo”, que anos depois virou seu slogan político.

Segundo a revista, o próprio capitão apresentou à equipe croquis (rascunhos) com o chamado “plano Beco sem saída”. Bolsonaro negou a autoria, mas a denúncia levou o ministro do Exército à época, Leônidas Pires Gonçalves, a tentar expulsá-lo da corporação. Em 1987, um Conselho de Justificação condenou Bolsonaro por comportamento “aético” e incompatível com o decoro militar. No entanto, em julho de 1988, o Superior Tribunal Militar (STM), em sessão secreta, reverteu a decisão por falta de provas. Na mesma semana da absolvição, Bolsonaro anunciou que deixaria a farda para disputar a eleição de vereador no Rio de Janeiro. Em novembro daquele ano, aos 33 anos, Jair Bolsonaro foi eleito pelo PDC e passou para a reserva remunerada.