Nikolas, Feliciano, Kicis: Motta faz representações que devem render advertência por motim

A Corregedoria Parlamentar da Câmara dos Deputados será a responsável por avaliar processos contra pelo menos 11 parlamentares bolsonaristas que se amotinaram de modo a impedir os trabalhos do plenário. Na lista estão, entre os quatro outros apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que o Estadão mostrou que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB) deverá indicar a punição da suspensão, Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do partido, e Nikolas Ferreira (PL-MG). Esses outros seis parlamentares deverão, no máximo, receber advertência.

Mais cedo, em reunião da Mesa Diretora, Motta decidiu indicar a punição de Marcos Pollon (PL-MS), Marcel van Hattem (Novo-RS), Zé Trovão (PL-SC), Júlia Zanatta (PL-SC) e uma petista, Camila Jara (PT-MS), com a suspensão de até seis meses do mandato. Em relação à petista, apesar de o nome não constar na representação sobre o motim, o Estadão apurou que seu caso está sob análise em uma representação apartada, por se tratar de um episódio distinto.