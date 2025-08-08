Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara

Deputado Sóstenes Cavalcante e parlamentares bolsonaristas colocaram esparadrapo na boca e ocuparam mesa diretora da Câmara e do Senado / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou à Corregedoria da Casa os pedidos de afastamento, por até seis meses, de 14 deputados da oposição que participaram do motim no Congresso Nacional e de uma deputada acusada de agressão. A decisão foi tomada pela Mesa Diretora da Câmara após reunião na tarde desta sexta-feira, 8. As medidas precisam ser votadas pelo Conselho de Ética da Casa.

Marcos Pollon (PL-MS); Zé Trovão (PL-SC); Júlia Zanatta (PL-SC); Marcel van Hattem (Novo-RS); Paulo Bilynskyj (PL-SP); Sóstenes Cavalcante (PL-RJ); Nikolas Ferreira (PL-MG); Zucco (PL-RS); Allan Garcês (PL-TO); Caroline de Toni (PL-SC); Marco Feliciano (PL-SP); Bia Kicis (PL-DF); Domingos Sávio (PL-MG); Carlos Jordy (PL-RJ); e Camila Jara (PT-MS). Após passarem pela Corregedoria, onde as imagens serão analisadas, os processos voltarão à Mesa Diretora para, então, irem ao Conselho de Ética. Acusações e defesas Nesta manhã, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), apresentou à Mesa Diretora um ofício em que pedia a abertura de processo disciplinar e a suspensão cautelar de cinco parlamentares bolsonaristas. Já a suspensão da petista Camila Jara foi pedida por deputados oposicionistas. Último a levantar-se da cadeira da Presidência da Câmara, Pollon é acusado de impedir a retomada dos trabalhos e de xingar Motta dias antes. Em postagem nas redes sociais, o parlamentar alega ser “autista” e não entender o que estava acontecendo, sentando-se momentaneamente na cadeira do presidente para pedir conselhos a Van Hattem, que estava ao lado.

Zé Trovão, segundo o PT, o PSB e o Psol, é acusado de tentar impedir fisicamente o retorno de Motta à Mesa Diretora. Zanatta é acusada de usar a filha de quatro meses como “escudo”, além de colocar a bebê em ambiente de risco e de tensão. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Bilynskyj é acusado de "tomar de assalto e sequestrar" a Mesa Diretora do Plenário e de ocupar a Mesa da Comissão de Direitos Humanos, impedindo o presidente da comissão de exercer suas funções. O ofício também citou a agressão ao jornalista Guga Noblat, flagrada por câmeras. Zé Trovão e Bilynskyj não tinham se manifestado nas redes sobre a decisão de Motta até o momento.

Na sessão de quinta-feira, 7, Zé Trovão disse não ter incentivado a violência, apenas tentado impedir a retirada de parlamentares à força. Van Hattem é acusado de tomar de assalto e "sequestrar" a cadeira da presidência. Ele postou um trecho do Hino Nacional. Em vídeo anterior, disse que uma eventual suspensão do mandato pedida pelo PT seria golpe. Nas redes sociais, Zanatta escreveu: "Que o episódio que aconteceu comigo sirva para mostrar ao Brasil o que eu já sabia: o PT, PSOL e toda a esquerda odeiam as mulheres e a maternidade"