Moraes nega pedido e mantém bloqueio de contas de ex-assessor indiciado por vazamento

A defesa de Tagliaferro apresentou na última segunda-feira, 4, pedido de reconsideração da ordem expedida pelo ministro alegando ter desconhecimento das investigações em curso e ter sido informada do bloqueio das contas bancárias do cliente pela imprensa. Na mesma petição, os advogados solicitaram acesso integral aos autos.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou nesta sexta-feira, 8, o restabelecimento das contas bancárias e chaves Pix do seu ex-assessor-chefe na Assessoria de Enfrentamento à Desinformação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Eduardo Tagliaferro.

Moraes, porém, negou o acesso da defesa aos documentos alegando haver diligências em andamento. O ministro mencionou um precedente aprovado em 2006 pela Segunda Turma do STF que proíbe o compartilhamento da íntegra dos autos enquanto houver operações em andamento.

"Na mesma decisão que foi determinado o bloqueio de ativos financeiros, chaves Pix e cartões de crédito do requerente, foram deferidas outras diligências, ainda não cumpridas. Portanto, o deferimento do requerimento, neste momento investigatório, se revelaria absolutamente prematuro, em razão da existência de diligências em andamento", justificou Moraes.

O ministro, contudo, não expôs nesta decisão os motivos específicos para manter o bloqueio das contas de Tagliaferro. A ordem de suspensão dos ativos financeiros do ex-assessor foi expedida em um processo sigiloso.

Como mostrou o Estadão, Tagliaferro tem radicalizado os seus discursos nas redes sociais e alinhado essa guinada à extrema-direita com campanhas de pedidos de doação de dinheiro via Pix.