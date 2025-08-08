Moraes nega pedido de deputado aliado para visitar Bolsonaro

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na segunda-feira (4), Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e restringiu as visitas a Bolsonaro, que mora em Brasília.

Sem dar detalhes, o ministro afirmou que Gayer é investigado pela Corte em um processo sigiloso, que tem conexão com investigações envolvendo o ex-presidente.

Uma das cautelares determinadas contra Bolsonaro impede que o ex-presidente tenha contato com investigados nas ações penais da trama golpista, no inquérito sobre a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por incitar o governo dos Estados Unidos a adotar medidas contra o governo brasileiro e a ministros da Corte, além de outras investigações.