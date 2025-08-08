Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de familiares e de Michelle no Dia dos Pais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), permitiu nesta sexta-feira, 8, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receba a visita de oito familiares no próximo domingo, 10, em que será celebrado o Dia dos Pais. Os membros da família, no entanto, não poderão levar celulares e filmar a reunião. Com a nova liberação, foram permitidos o sogro, a sogra, irmão de criação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e sobrinhos. A visita deve acontecer entre as 10h e as 18h do próximo domingo. Confira os familiares liberados:

- Vicente de Paulo Reinaldo, sogro; - Maisa Torres Antunes, sogra; - Arthur Torres Dourado, sobrinho; - Alice Torres Dourado, sobrinha;

- Carlos Eduardo Antunes Torres, irmão de criação da ex-primeira-dama; - Fernanda Antunes Figueira, esposa de Flávio Bolsonaro; - Martha Selier, companheira de Carlos Bolsonaro;

- Julia Seillier Bolsonaro, neta. O ex-chefe do Executivo está em prisão domiciliar desde segunda-feira, 4, por ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas pelo Supremo. Bolsonaro estava proibido de usar as redes sociais, mesmo que por intermédio de terceiros, e teve um vídeo seu publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enquanto discursava via telefone para apoiadores. Em decisão anterior, o ministro já tinha autorizado Bolsonaro a receber seus filhos, cunhadas e netos e netas sem necessidade de comunicação prévia, desde que fossem observadas "as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas".