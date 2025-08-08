Justiça Eleitoral confirma cassação de prefeito e vice de Moraújo e determina nova eleição

Prefeito de Moraújo, Ruan Lima, e vice Ana Sara / Crédito: Reprodução/Instagram Ruan Lima

O juiz eleitoral Fábio Medeiros Falcão de Andrade, da 64ª Zona Eleitoral de Coreaú, confirmou a cassação dos diplomas do prefeito de Moraújo, Ruan Lima (PSD), e da vice-prefeita Ana Sara (PSD); dentre outros, por supostas práticas de captação ilícita de sufrágio (compra de votos) e abuso de poder econômico e político nas eleições municipais em 2024. Também foi determinada a realização de novas eleições no município. Esta é a decisão final de primeira instância para a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que confirmou as decisões proferidas no último dia 21. Além de prefeito e vice, também teve o diploma cassado a vereadora eleita Eline Cristine Gomes Freire (PSD).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os envolvidos poderão entrar com recurso em instâncias superiores, como o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), podendo permanecer no cargo até que haja um novo julgamento. O POVO tentou contato com a Prefeitura de Moraújo para comentar a decisão e atualizará a matéria quando houver retorno. Outras punições Os três se somam a Alexandre Magno de Oliveira Freire (pai do prefeito e secretário municipal) e mais outros três cabos eleitorais (Sheila Araújo Tavares, Orlandy Cunha da Silva e Osvânia Dourado de Aguiar Oliveira), todos com declaração de inelegibilidade pelo prazo de oito anos subsequentes às eleições municipais de 2024. A inelegibilidade foi aplicada em razão da prática de abuso do poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio ou envolvimento direto nessas práticas. Pela acusação de oferta de vantagem pessoal a eleitores com finalidade eleitoral, receberam aplicação de multa de R$ 53,2 mil o prefeito Ruan Victor, a vice-prefeita Ana Sara e a vereadora Eline Cristine.

Participação A sentença julgou parcialmente procedente a ação, com base em fatos relacionados à entrega de dinheiro, distribuição de bens, promessa de cargos e utilização de grupos organizados para cooptar eleitores durante as eleições municipais de 2024. Segundo a decisão, o prefeito Ruan Lima praticou captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico e político. Ana Sara, vice-prefeita, participou de forma consciente e relevante desses atos, integrando o núcleo central de articulação do grupo. Na questão da declaração de inelegibilidade, prova testemunhal e outros elementos dos autos sinalizam que Ruan Lima não apenas consentia, como participava ativamente da entrega de valores a eleitores, usando cabos eleitorais e aliados. E que Ana Sara esteve presente em visitas para cooptar eleitores mediante pagamento em dinheiro, mantendo interlocução constante com cabos eleitorais.

A Justiça Eleitoral entendeu ainda que a vereadora Eline demonstrou envolvimento direto em práticas de captação ilícita de sufrágio em benefício da própria candidatura. A prova técnica (mensagens e áudios do celular de Sheila Araújo Tavares) e diálogos comprovaram sua participação ativa e consentida no esquema ilícito, cobrando listas de eleitores que haviam recebido vantagens, anuindo a pedidos de ajuda para regularização de documentos em troca de voto, e utilizando estrutura pública para fins eleitorais. A decisão expressamente rejeitou as preliminares levantadas pelos investigados, como a ilegitimidade passiva (para não candidatos poderem ser inelegíveis), a decadência da emenda à inicial, e o cerceamento de defesa por ausência de acesso a autos sigilosos.