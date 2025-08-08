Jair Bolsonaro, o líder da direita que desafia as instituições

Ex-presidente Jair Bolsonaro / Crédito: Samuel Setubal

Ao longo de sua carreira política, ele proclamou sua nostalgia da ditadura. Como presidente, desafiou as instituições. Agora, julgado por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada. O ex-mandatário (2019-2022), recentemente obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica e a permanecer em casa à noite e nos finais de semana, foi confinado, na segunda-feira(4), em sua residência em Brasília por "reiterado descumprimento" das medidas cautelares impostas, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, responsável por seu julgamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aos 70 anos, o líder da direita é suspeito de exercer pressão sobre o resultado de seu julgamento por meio de seus seguidores nas redes sociais. Bolsonaro é acusado de conspirar para impedir o retorno ao poder de seu grande rival de esquerda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o derrotou nas eleições de 2022. O homem a quem seus partidários apelidaram de "mito" proclamou sua inocência em junho no STF: "A palavra 'golpe' nunca esteve no meu dicionário", afirmou. Inelegível até 2030 por seus ataques sem provas ao sistema eleitoral, Bolsonaro deverá conhecer seu destino judicial em algumas semanas. Uma condenação pode levá-lo à prisão por décadas.

Por enquanto, sem um sucessor claro para as eleições presidenciais de 2026, Bolsonaro não pretende desistir. "Vamos continuar a luta", disse ele em maio em uma manifestação em Brasília, enquanto seus seguidores o aclamavam. Bolsonaro recebeu um apoio notável de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos impôs tarifas punitivas ao Brasil por uma suposta "caça às bruxas" contra seu aliado sul-americano, e seu governo decidiu por sanções financeiras contra Moraes.

Política em família Bolsonaro chegou ao poder em 2019 se apresentando como um "outsider", embora já estivesse há quase três décadas na política. Nascido em 21 de março de 1955 no interior de São Paulo, em uma família de origem italiana, Bolsonaro teve cinco filhos com três mulheres diferentes. Os quatro primeiros filhos homens seguiram carreira política. Sobre a quinta filha, a única menina, Laura, declarou que a concebeu em um momento de "fraqueza".

Com os filhos homens e a atual esposa, Michelle — uma evangélica fervorosa 27 anos mais jovem que ele, enquanto ele se declara católico —, forma hoje um clã altamente ativo. Capitão reformado do Exército, jamais renegou os anos de chumbo da ditadura militar (1964–1985), cujo "erro foi torturar e não matar" os dissidentes, segundo uma declaração feita antes de chegar à Presidência. Após uma carreira militar marcada por episódios de insubordinação, Bolsonaro foi eleito deputado em 1991.