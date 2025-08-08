Gilmar pede vista e adia julgamento sobre lei que flexibiliza licenciamento ambiental no Ceará

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou vistas processuais / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, pediu vistas (mais tempo para análise) do processo que avalia a constitucionalidade da Lei estadual nº 18.436/2023, aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que altera regras do licenciamento ambiental no Estado. Desta forma, a votação sobre o tema só será retomada após Mendes devolver o processo ao Plenário do STF. No início do mês, o ministro e relator Flávio Dino votou pela inconstitucionalidade de parte da lei. No entendimento de Dino, a norma aprovada no Ceará flexibiliza de maneira indevida um dos principais instrumentos da política ambiental brasileira.

Liminar Em dezembro de 2024, o STF havia confirmado decisão liminar do ministro Flávio Dino que suspendeu a validade de normas do Ceará que permitem a concessão de licenciamento ambiental simplificado em atividades e empreendimentos com baixo potencial poluidor que utilizem agrotóxico. A decisão foi tomada por maioria dos votos (7x4), com Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso concordando com Dino, enquanto Gilmar Mendes divergiu parcialmente e foi seguido pelos ministros André Mendonça, Dias Toffoli e Nunes Marques.

Voto de Dino No voto proferido neste mês, Dino argumentou que a simplificação do licenciamento por autodeclaração viola garantias fundamentais previstas na Constituição Federal e mencionou os princípios da prevenção, da precaução e da proibição do retrocesso socioambiental como bases jurídicas desrespeitadas pela legislação.

A licença por autodeclaração permite a liberação de um empreendimento com base na afirmação pelo próprio empreendedor, sob a própria responsabilidade, de que cumpre os requisitos para a realização da obra ou atividade. Não há necessidade de fiscalização prévia por órgãos ambientais para saber se as informações fornecidas pelos interessados são verdadeiras. “A dispensa da apresentação de ‘quaisquer documentos para a emissão da licença’ transforma o especial instrumento de realização da Política Nacional do Meio Ambiente, inafastável a teor da Res. CONAMA nº 237/1997, em ato meramente unilateral que suprime do órgão ambiental responsável a possibilidade de avaliação prévia do impacto negativo ao meio ambiente, o que desborda dos limites constitucionais da competência conferida pelo art. 24 da Lei Magna ao ente subnacional”, votou o ministro. Ambas as práticas são consideradas atividades com elevado potencial poluidor. Segundo Dino, tais flexibilizações “não respeitam o princípio da precaução” e ampliam indevidamente o número de empreendimentos dispensados de uma avaliação técnica adequada, colocando em risco o meio ambiente e a saúde pública.