Ciro Nogueira responde Malafaia após ser chamado de traidor: Eu não me meto na sua igreja

O senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), rebateu o pastor Silas Malafaia na última quarta-feira, 6, após ser chamado de "traidor" por ter se recusado a assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "Eu não me meto na sua igreja e se o senhor quiser ser senador e se candidatar e liderar o movimento político que quiser será muito bem-vindo. Aí então verá que, diferentemente da sua igreja, na democracia não é a vontade de um, mas da maioria", escreveu Nogueira, em resposta ao evangélico, por meio do seu X (antigo Twitter).

Ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), Nogueira se definiu como "pragmático" ao recusar apoio ao impeachment do magistrado. Ele também afirmou que o impedimento de Moraes não teria sucesso. "Nós não temos 54 senadores para aprovar", afirmou em entrevista ao portal Metrópoles. Após a resposta do senador, Malafaia o alfinetou novamente. O religioso acusou Nogueira de ser "preconceituoso contra um pastor" e afirmou que ele era um apoiador da "ditadura de toga". O pastor ainda complementa defendendo seu direito de cobrar o político: "a liberdade para falar de política é fundamento do estado democrático de direito. Você é daqueles coronéis do Nordeste que não suporta a crítica e o contraditório". O movimento pelo impeachment de Moraes, encabeçado pela oposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tomou força após Jair Bolsonaro ser alvo de prisão domiciliar. Os parlamentares bolsonaristas ocuparam a mesa da Câmara e do Senado e exigiram a votação da pauta para liberar os trabalhos das Casas. A oposição também recolheu assinaturas para instaurar o processo.