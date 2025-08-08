AO VIVO: Impeachment de Moraes alcança 41 assinaturas; Hugo Motta avalia punir bolsonaristas

Impeachment de Moraes alcança 41 assinaturas; Hugo Motta avalia punir bolsonaristas / Crédito: Reprodução/O POVO News

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 8, repercute o anúncio feito por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nessa quinta-feira, 7, em que afirmaram ter recolhido 41 assinaturas em apoio a um impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "O Senado, em sua maioria, entendeu que há a necessidade de abertura desse processo", disse a jornalistas o senador Rogério Marinho (PL), líder da oposição no Senado. O parlamentar justifica que o movimento ocorre para reestabelecer o equilíbrio entre os três poderes no país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante a entrevista, o senador disse, ainda, que a Câmara dos Deputados deve pautar na próxima semanas a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, quando apoiadores de Bolsonaro depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, bem como o fim do foro privilegiado para autoridades. A oposição tem se movimentado no Congresso Nacional com intensidade desde a determinação da prisão domiciliar de Bolsonaro na última segunda-feira, 4. No dia seguinte à decisão, na terça, parlamentares ocuparam o Congresso e obstruíram as sessões das Casas Legislativas. Na quarta-feira, 6, Hugo Motta (Republicanos) retomou o comando da Câmara dos Deputados em meio à ocupação do plenário por deputados bolsonaristas que estavam impedindo o pleno funcionamento da Casa desde terça-feira, 5. Parlamentares da oposição se aglomeraram na mesa diretora, bem como no plenário. Eles exigiam a inclusão da pauta da anistia e protestavam contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Motta disse, em entrevista ao portal Metrópoles, que analisa imagens das câmeras da Casa para definir se e quais deputados serão punidos por terem resistido a liberar a Mesa Diretora na noite desta quarta-feira, 6. Prisão de Bolsonaro A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi determinada por Moraes na segunda-feira, 4, após o ministro concluir que houve descumprimento de medidas cautelares ao participar remotamente de atos no domingo, 3, por meio de ligações. Na decisão, o ministro cita a manifestação realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, na qual o ex-presidente discursou por meio de uma ligação com o filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que publicou o discurso nas redes sociais.

Com restrições impostas pela Suprema Corte, o ex-presidente não tinha autorização para sair de casa aos finais de semana, mas não havia qualquer vedação sobre discursar em eventos públicos. No entanto, o ex-presidente não podia usar redes sociais próprias nem de terceiros. Agora, as medidas cautelares estão mais rigorosas. Assista ao vivo Acompanhe O programa O POVO News ocorre de segunda a sexta-feira em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.