3 deputados se licenciam e 1 retorna na Assembleia; suplente fica fora 48 horas e retorna

￼PLENÁRIO da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) / Crédito: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Ceará

O rodízio de deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) registrou novas trocas desde o fim do recesso parlamentar. A Casa retomou os trabalhos já com nova composição, na terça-feira, 5. Os suplentes David Vasconcelos (PL) e Manoel Duca (Republicanos) assumiram mandatos ainda na terça e o titular Júlio César Filho (PT) reassumiu após licença de 120 dias. Com a volta de Julinho, o suplente Acrísio Sena (PT), que estava ocupando a cadeira, retornou para a suplência. Mas, por pouco tempo.

Acrísio retornou à Alece na quinta-feira, 7, após afastamento do deputado Nizo Costa (PT) por 120 dias para tratar de interesse particular. O vai e vem se deve a um rodízio partidário definido internamente dentro do PT. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Outros deputados também se licenciaram e abriram espaço para os suplentes assumirem os mandatos. Carmelo Neto (PL) se afastou do cargo também para tratar de interesses particulares. Em seu lugar, David Vasconcelos, de Sobral, conhecido como David Pró-armas, tomou posse. A licença de Carmelo ocorre em meio a mudança de comando do Partido Liberal (PL) no Estado, marcada para setembro. O parlamentar retorna à Casa após o fim do Rota 22, evento do PL que será finalizado com a troca oficial da liderança do partido entre Carmelo e o deputado federal André Fernandes (PL). Também por motivos pessoais, o deputado David Duram (Republicanos) entrou de licença por 120 dias, com Manoel Duca (Republicanos) assumindo a vaga. No caso de afastamento para tratar de interesses pessoais, o salário e benefícios passam a ser pagos para o suplente em exercício.

Outras licenças Em julho e junho, ocorreu outra “dança das cadeiras”. No início de julho, o deputado Simão Pedro (PSD) se licenciou por 120 dias em razão de interesse particular. O parlamentar foi substituído pela suplente Keivia Dias (PSD). No fim de junho, a bancada do PL teve alterações. Dra. Silvana (PL) se afastou. Nesse caso, a licença foi por questões de saúde. Em seu lugar, Pedro Matos (Avante), vereador licenciado da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), assumiu a vaga. À época, Silvana explicou ao O POVO que seu afastamento se dava devido a uma crise mais grave de fibromialgia, doença que a acomete há alguns anos.

Ainda em junho, os parlamentares Emília Pessoa (PSDB) e Alysson Aguiar (PCdoB) tiraram licença dos mandatos, nos dias 2 e 12 do mesmo mês, respectivamente. Gordim Araújo (PSDB) e Pedro Lobo (PT) estão nas vagas dos dois deputados estaduais. Licenciados para cargos nas gestões Elmano e Evandro Dos 46 deputados estaduais eleitos, 12 estão licenciados. Entre os motivos que levaram aos afastamentos estão: comando de pastas dos Executivos estadual e municipal; assuntos pessoais; além de questões de saúde. Desde 2023, os deputados Moisés Braz (PT), Zezinho Albuquerque (Progressistas), Oriel Filho (PDT), Lia Gomes (PSB) e Fernando Santana (PT) estão licenciados para ocupar cargos em secretarias do governo Elmano de Freitas (PT).