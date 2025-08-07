Saiba quem é Andre Basbaum, novo presidente da EBC nomeado por Sidônio

O jornalista Andre Basbaum foi escolhido nesta quarta-feira, 6, como o novo presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A mudança no comando da empresa pública de comunicação ocorreu após Jean Lima pedir demissão do cargo na última segunda-feira, 2. Basbaum se formou em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) no ano de 2002. Em seguida, cursou uma formação complementar em Economia para Jornalistas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), concluindo o curso em 2008.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Basbaum fez carreira trabalhando com jornalismo televisivo. Com 25 anos de experiência, passou pelos cargos de editor de economia do Jornal Nacional, da TV Globo; editor especial do Jornal da Record; editor-chefe do SBT Brasil e diretor de jornalismo na Band. Em abril de 2024, Basbaum retornou à TV Record, emissora que tinha trabalhado anteriormente, entre 2015 e 2018. Na empresa, ele permaneceu na posição de diretor de integração e jornalismo até ser convidado a assumir o comando da EBC, nesta quarta. Durante sua atuação na TV Globo, o profissional recebeu seis prêmios de Jornalismo da emissora. Basbaum foi condecorado pelo seu trabalho na cobertura do acidente TAM, em 2007, da morte Papa João Paulo II, em 2005, e do tsunami no sudeste da Ásia, em 2004. O profissional se define como um jornalista com "conhecimento sólido em economia, política, boa formação cultural, visão sistêmica e capacidade analítica" por meio do seu LinkedIn.

Além da atuação na televisão, Basbaum também prestou serviços de comunicação para políticos e foi consultor de postulantes ao cargo de procurador-geral da República e de ministro de Cortes superiores. Troca de presidência da EBC Basbaum será o terceiro presidente da EBC durante o mandato atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele assume após Jean Lima pedir demissão por meio de carta endereçada ao ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira.