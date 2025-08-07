Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Precatórios do Fundef: nova parcela será paga a partir de 1° de setembro

O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT) e abrangerá cerca de 50 mil profissionais
Autor Guilherme Gonsalves
Tipo Notícia

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta quinta-feira, 7, que será paga a partir de 1° de setembro uma nova parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Os valores serão para cerca de 50 mil profissionais, incluindo professores ativos, tanto efetivos como temporários, e aposentados.

"Esse é um reconhecimento ao trabalho e à dedicação de quem tem um papel fundamental na formação das futuras gerações", disse Elmano.

A consulta dos valores já está disponível no site da Seduc: www.seduc.ce.gov.br

A Seduc informa ainda que as dúvidas sobre o pagamento do abono devem ser encaminhadas pelo servidor, exclusivamente, para o endereço: [email protected] "O (a) solicitante deve informar no assunto do e-mail, o objeto da solicitação e, no texto, descrever a dúvida/solicitação, assim como nome completo, CPF e Data de Nascimento".

