Oposição diz que firmou acordo com Motta para pautar anistia; aliados negam

Parlamentares obstruíram o plenário da Câmara dos Deputados exigindo a pauta da anistia aos condenados pelo 8/1 e em protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL)

Além dos réus do 8/1, outra pauta que entrou no acordo, segundo o grupo, foi o fim do foro privilegiado para autoridades. A base governista nega a existência de um acordo.

Deputados da oposição afirmaram na quarta-feira, 6, que um acordo teria sido firmado entre o grupo bolsonarista e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), para colocar em pauta na Casa a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na quarta-feira à noite, deputados tomaram a mesa diretora a fim de protestar contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), determinada na segunda-feira, 4, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os parlamentares bolsonaristas estavam desde a terça-feira, 5, obstruindo o plenário da Casa. Em sessão tumultuada nessa quarta-feira, 6, Motta conseguiu retomar o comando da Câmara dos Deputados. As falas sobre um possível acordo ocorreram após a desocupação da mesa.

Na quarta-feira, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL), líder do PL na Casa, disse que foi construído um "compromisso" de que a anistia seria pautada. Já nesta quinta-feira, 7, ele negou a participação de Motta no acordo, que teria sido discutido apenas entre oposição e líderes do Centrão.

"O presidente Hugo Motta não foi chantageado por nós. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco. Há um compromisso dos líderes dos partidos que eu anunciei. E nós, líderes dos partidos, que compomos a maioria desta casa, vamos pautar, sim, o fim do foro privilegiado e a anistia. Os líderes partidários. Não é o presidente Hugo Motta", esclareceu Sóstenes.