IA e renda básica são temas de evento com Eduardo Suplicy em Fortaleza nesta quinta

Além do parlamentar de São Paulo, o evento vai contar com outras presenças como o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT-CE) e a presidente da OAB-CE, Christiane Leitão

Organizado pelo Instituto Nacional Inteligência Artificial com Direitos Sociais, um diálogo sobre Inteligência Artificial e renda básica universal ocorre nesta quinta-feira, 7, em Fortaleza, na sede do Sindicato dos Bancários (Sindibancários), às 19 horas. Evento contará com a presença do deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT).

O evento é aberto e gratuito. Uma conferência nacional sobre o tema está prevista para outubro deste ano. Segundo os organizadores dos debates, os temas da discussão são as IAs e a renda básica universal, esta última uma das bandeiras políticas de Suplicy.