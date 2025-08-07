Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hugo Motta marca sessão para 12h desta quinta, após retomar cadeira da Câmara com dificuldade

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para esta quinta-feira, 7, uma sessão a partir das 12h. O agendamento ocorre na manhã seguinte à retomada, pelo deputado, da sua cadeira na Mesa do plenário da Casa, que estava ocupada por bolsonaristas desde a terça-feira, 5.

Motta voltou a se sentar na cadeira de presidente da Câmara após as 22h20 desta quarta-feira, 6, com quase duas horas de atraso em relação ao horário marcado para a sessão, 20h30. O presidente da Casa teve que atravessar uma multidão de deputados da oposição, que se aglomeravam em torno da Mesa.

A travessia foi feita com dificuldade e com Motta cercado por aliados de primeira hora, como os líderes Dr. Luizinho (PP) e Isnaldo Bulhões (MDB). Após certa resistência, o deputado Marcos Pollon (PL-RS) se levantou da cadeira da presidência e deputados do Centrão chegaram a segurá-la até que Motta se sentasse.

Em discurso, o presidente da Câmara disse que a ação da oposição "não foi boa" para a Casa e disse ser necessário priorizar pautas para o País e não "pautas pessoais ou eleitoreiras". O deputado também indicou que chamaria uma sessão plenária "oportunamente".

Na terça, oposicionistas anunciaram um "pacote da paz" para "abrandar" a relação entre os Três Poderes, após a determinação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Compõem o pacote uma anistia "ampla, geral e irrestrita" aos envolvidos no 8 de Janeiro, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim do foro privilegiado.

A pauta da sessão desta tarde ainda será divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Quando Motta convocou a sessão desta quarta à noite, após reunião de líderes, a pauta publicada foi a de processos remanescentes, incluindo uma Medida Provisória que cria um programa visando diminuir a fila do INSS.

