Em sessão tumultuada, presidente da Câmara retoma Plenário após ocupação bolsonarista

Câmara realizou sessão em meio à ocupação de deputados bolsonaristas / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Prevista para começar às 20h30min desta quarta-feira, 6, a sessão presencial convocada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), só teve início após às 22 horas. Quando Motta entrou no Plenário, encontrou a cadeira da presidência ocupada pelo deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), que resistiu por alguns minutos antes de permitir que o presidente assumisse a condução dos trabalhos. No momento do impasse, deputados da oposição se aglomeravam ao redor da Mesa Diretora, enquanto os demais parlamentares se posicionavam à frente, no Plenário. A oposição exigia a inclusão da pauta da anistia. Já os governistas pediam a retomada dos trabalhos, obstruídos por deputados contrários à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Reconhecendo o clima de tensão instalado nos últimos dias, ele mencionou "um somatório de acontecimentos recentes" que os levaram "a esse sentimento de ebulição dentro" da Câmara, mas negou se tratar de "tempos normais". "Mas é justamente nessa hora que nós não podemos negociar a nossa democracia e aquilo que para essa Casa é o sentimento maior, que é termos a capacidade de aqui dialogar, fazermos os enfrentamentos necessários e deixarmos a maioria se estabelecer”. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO O discurso focou na promessa de diálogo entre os parlamentares.

“O compromisso que é assumir foi de seguirmos dialogando, sem nenhum preconceito à qualquer pauta, pautas que venham da esquerda, da direita, dos partidos de centro. Nós vamos continuar dialogando sobre todas essas pautas, sem inflexão. Esta mesa não negocia a condição de presidência para construir qualquer solução para o País. Nós temos a certeza de que o colégio de líderes, na sua sabedoria, irá seguir pautando esta Casa e o sentimento da maioria dela", afirmou Motta. Sobre a obstrução no Plenário, ele fez críticas à mobilização, sem deixar de reconhecer o direito à manifestação. “O que aconteceu entre o dia de ontem e o dia de hoje, no movimento de obstrução física, não fez bem a esta casa. A oposição tem todo o direito de se manifestar. A oposição tem todo o direito de expressar a sua vontade. Inclusive, tem hoje solidariedade de alguns partidos fazendo obstrução à pauta desta semana. Mas tudo isso tem que ser feito obedecendo o nosso regimento, obedecendo a nossa Constituição. E nós não vamos permitir que atos como esse possam ser maiores do que o Plenário e do que a vontade desta Casa”.

Por fim, Motta disse que abria os trabalhos para que, a partir desta quinta-feira, 7, a Casa possa ter uma "pauta pró-País". Bastidores A crise política foi exposta ao público por meio de transmissões ao vivo e vídeos compartilhados nas redes sociais por deputados antes da sessão iniciar. O vice-líder do governo Lula na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), classificou a ocupação do Plenário como um “golpe” articulado por 39 deputados contrários à decisão do STF.