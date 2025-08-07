AO VIVO: Hugo Motta retoma comando da Câmara em meio a levante de bolsonaristas; veja reações

Motta havia marcado sessão presencial nessa quarta com previsão de início para as 20h30. No entanto, os trabalhos só foram retomados após as 22h. Ao chegar no plenário, o presidente encontrou o deputado Marcel van Hattem (Novo) ocupando a sua cadeira, que resistiu por alguns minutos até que Motta recuperasse o lugar e assumisse a condução da sessão.

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 7, repercute a retomada do comando da Câmara dos Deputados pelo presidente Hugo Motta (Republicanos) nessa quarta-feira, 6, em meio à ocupação do plenário por deputados bolsonarista que estavam impedindo o pleno funcionamento da Casa desde terça-feira, 5.

Parlamentares da oposição se aglomeraram na mesa diretora, bem como no plenário. Eles exigiam a inclusão da pauta da anistia e protestavam contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Prisão de Bolsonaro

Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na segunda-feira, 4, após concluir que houve descumprimento de medidas cautelares ao participar remotamente de atos no domingo, 3, por meio de ligações.

Na decisão, o ministro cita a manifestação realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, na qual o ex-presidente discursou por meio de uma ligação com o filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que publicou o discurso nas redes sociais.

Com restrições impostas pela Suprema Corte, o ex-presidente não tinha autorização para sair de casa aos finais de semana, mas não havia qualquer vedação sobre discursar em eventos públicos. No entanto, o ex-presidente não podia usar redes sociais próprias nem de terceiros. Agora, as medidas cautelares estão mais rigorosas.