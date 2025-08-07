André Fernandes diz que não estava em obstrução bolsonarista na Câmara porque fez cirurgia

Deputado mostrou nas redes a cicatriz de procedimento cirúrgico que, segundo ele, o impedia de viajar a Brasília

Nos stories do Instagram, o parlamentar explicou ter passado por procedimento cirúrgico na região do umbigo . Ele mostra a intervenção, que ainda está em fase de cicatrização. Segundo André, os pontos serão retirados na quinta-feira, 7, para então ser liberado pela equipe médica para viajar à capital federal.

O deputado federal cearense André Fernandes (PL) publicou vídeo nas redes sociais no qual explica sua ausência no plenário da Câmara Federal em meio à obstrução dos trabalhos da Casa pelos seus aliados bolsonaristas.

Em Brasília, deputados e senadores bolsonaristas ocuparam o plenário de ambas as casas legislativas, na tentativa de paralisar os trabalhos até a votação da pauta da anistia dos acusados pela tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, e o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O levante bolsonarista começou após a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, por Moraes, por descumprimento de medidas cautelares pela segunda vez.

André disse que está sendo criticado pela ausência no movimento em defesa de Bolsonaro. "Interessante que algumas pessoas já se aproveitaram para me chamar de covarde, criticar, como se eu em alguma vez na minha vida já tivesse fugido do meu dever. Critica quem quer me derrubar apenas", finalizou o parlamentar.

